Var pārvērsties katastrofā ne tikai Ukrainai, bet arī visai pasaulei: Krievija apsver krasus variantus uzvarai karā 0
Kremlis vēlas piespiest Ukrainu padoties savos iecienītākajos veidos – viņi pat apsver trāpīt atomelektrostaciju infrastruktūrā, kas varētu pārvērsties katastrofā ne tikai Ukrainai, bet arī visai pasaulei, ziņo “Dialog”.
Krievijas armija veikusi izlūkošanu desmit kritiskas nozīmes enerģētikas infrastruktūras objektos deviņos Ukrainas reģionos, izpildot tai uzdotos uzdevumus. Rezultāti nonāca Kremļa rīcībā, kur aktīvi tiek apsvērti scenāriji par raķešu un dronu triecieniem apakšstacijās, kas savieno Ukrainas enerģētikas sistēmu ar atomelektrostacijām. Galvenais un izšķirošais šīs stratēģijas mērķis ir Ukrainas kapitulācija. To 17. janvārī ziņoja Ukrainas Aizsardzības ministrijas Galvenās izlūkošanas pārvaldes “Facebook” lapā.
Vienlaikus ar izlūkošanas manevriem Maskava palielina spiedienu uz Ukrainas sabiedrotajiem NATO un Eiropas Savienībā, cenšoties ne tikai piespiest Kijivu padoties, bet arī vismaz samazināt atbalstu, un tādējādi ierobežot spējas pretoties ikdienas gaisa uzbrukumiem. “Tas norāda uz genocīda veida Krievijas kara pret Ukrainu raksturu,” uzsvēra Galvenā izlūkošanas pārvalde.