“Normāli?!” Sieviete dusmīga par piedzīvoto darba intervijā; līdzcilvēki pauž, ka šāda attieksme nav pieņemama 0
Sabiedrībā iepriekš izskanējuši daudzi viedokļi par to, ka mūsdienās ir ļoti grūti atrast darbu. Daudzi pat nenonāk līdz darba intervijai – cilvēki aizsūta savu CV, uzņēmums sola, ka atzvanīs, bet tā arī neatzvana.
Tomēr kā ir ar tiem, kas līdz darba intervijas sadaļai tiek, bet tur notiek kas savāds…?
Savāds atgadījums noticis ar Kristīni, kura ar stāstu dalījusies platformā “Threads”. Viņa ieradusies uz darba interviju, bet topošais darba devējs ilgi kavējis. “Šodien bija, iespējams, visdīvainākā darba intervijas pieredze līdz šim. Ierados precīzi norunātajā laikā. “Tūlīt priekšniece atbrīvosies, mazliet uzgaidiet.” 25 minūtes vēlāk devos prom. Normāli?!” – stāsta sieviete.
Daudziem par šādu attieksmi nav divu domu – tā ir necieņa pret cilvēku.
Tieši tā uzskata arī Santa, kura raksta: “Necieņa no priekšnieces puses, un tas norāda, ka neko labu sagaidīt darba attiecībās tur nevar…”
Komentētāja Kristīne reiz piedzīvojusi līdzīgu situāciju – viņa darba interviju gaidījusi vairāk nekā stundu. Turklāt augstpapēžu kurpēs stāvot kājās, jo uzgaidāmajā telpā nebija krēslu. “Biju pārāk jauna un zaļa. Šobrīd nekad nepieļautu, ka pret mani tā izturas. Labi, ka devies prom,” viņa pauž.
Savukārt Ingai nācies gaidīt savu manikīra speciālisti. Arī viņa manikīrīti gaidīja 25 minūtes un pēc tam devās prom. Pēc šī gadījuma Inga konkrēto speciālisti vairs neapmeklē.
“Manuprāt, viss atkarīgs no darba specifikas un priekšnieces darba pienākumiem. Ja ir neparedzēta situācija, kas prasa uzmanību, – gaidītu vai lūgtu pārcelt, ja pašu interesētu amats. Ja “padzert kafiju un papļāpāt ar citu” – ietu prom,” citādi uzskata cita komentētāja.
Līdzīgi pauž vēl kāds komentētājs: “Nu, atkarīgs no interviju skaita. Ja 20 intervijas mēnesī, tad noteikti nav vērts gaidīt. Pie 3–4 intervijām mēnesī varbūt būtu pamats līdz stundai arī pagaidīt.”