Šodien no sarunām ar citiem tu vari uzzināt ļoti daudz! Horoskopi 14. decembrim







Auns

Šī diena būtu jāvelta savas iekšējās pasaules bagātināšanai. Vislabāk piemērota būs saskarsme ar tev mīļiem un tuviem cilvēkiem. No pārējiem centies izvairīties.

Vērsis

Tu nevarēsi mainīt, novērst vai paātrināt kādu notikumu, kas notiks šodien. Bet tas notiks – tu vienkārši vari būt gatavs uztvert notikušo pareizi.

Dvīņi

Šodien tevi neatvairāmi piesaistīs ūdens stihija. Tas var izrādīties pat bīstami, centies nenoslīkt! Pat, ja tev liekas, ka tas ir tikai niecīgs baseins…

Vēzis

Nevajadzētu pat mēģināt ierobežot neviena brīvību, tam nebūs vēlamā efekta, tas tikai apbēdinās cilvēku un sabojās jūsu attiecības. Neviens tev neko nav parādā.

Lauva

Šodiena nav piemērota aktīvai rīcībai, taču tā ir ideāla pārdomām. Vakara pusē tevi var sagaidīt kāds pārsteigums.

Jaunava

Šī diena ir piemērota auglīgai sadarbībai, taču tikai no tevis ir atkarīgs, ar ko tu izvēlēsies sadarboties. Neiesaisties strīdos un neizplati tenkas. Tas pavērsies pret tevi.

Svari

Sakārto savu prātu un domas – šodien tev tas ir nepieciešamas. Tava palīdzība būs vajadzīga kādam neparasta uzdevuma risināšanā.

Skorpions

Šodien tu vari kļūt par uzmanīgu klausītāju un pēc tam arī pat mierinātāju kādam ļoti satrauktam cilvēkam. Tā ir liela loma, neatsakies no tā!

Strēlnieks

Tev būs liels kārdinājums gūt vieglu peļņu, bet tu pieļausi muļķīgas un ļoti sāpīgas kļūdas. Neviena peļņa nav tā vērta.

Mežāzis

Šodien tavā ceļā nebūs neviena šķēršļa. Izņemot to, vai tu vispār atrodies uz pareizā ceļa?

Ūdensvīrs

Izsvītro finansiālos jautājumus no šīs dienas apskatāmajām tēmām, jo nekas, kas saistīts ar skaitļiem un cipariem, nebūs lemts veiksmei. Atliec šo jautājumu uz rītdienu.

Zivis

Šodien no sarunām ar citiem tu vari uzzināt ļoti, ļoti daudz. Iespējams, ka tev to būtu bijis labi uzzināt jau sen. Nevairies no šīm sarunām!