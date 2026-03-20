Šodien sākas astronomiskais pavasaris: kāds laiks gaidāms piektdien? Vai tiešām sniegs?
Piektdien plkst. 16.46 būs ekvinokcija un Zemes ziemeļu puslodē sāksies astronomiskais pavasaris, liecina informācija vietnē “timeanddate.com”.
Pavasara ekvinokcija ir laika moments, kad Saules diska centrs šķērso debess ekvatoru un nonāk debess ziemeļu puslodē. Saskaņā ar latviešu tautas tradīcijām to atzīmē kā Lielo dienu.
Diena kļuva garāka nekā nakts jau 18. martā, jo par saullēktu un saulrietu sauc momentu, kad pie apvāršņa parādās vai pazūd Saules diska augšējā mala – nevis centrs. Saules spīdēšanas ilgumu ietekmē arī gaismas laušana atmosfērā.
Astronomiskais pavasaris turpināsies līdz vasaras saulgriežiem, kas būs 21. jūnijā plkst. 11.24.
Meteoroloģiskais pavasaris šogad iestājās 27. februārī. Meteoroloģiskā vasara sāksies, kad piecas diennaktis pēc kārtas vidējā gaisa temperatūra sasniegs vismaz +15 grādus.
Savukārt solārais pavasaris sākās jau 5. februārī. Gada gaišākais ceturksnis jeb solārā vasara būs posms no 7. maija līdz 5. augustam.
Piektdiena gaidāma pārsvarā saulaina
Piektdien Latvijā būs visai saulains laiks, dienas pirmajā pusē Latgalē un Sēlijā saglabāsies daudz mākoņu, prognozē sinoptiķi.
Nokrišņi nav gaidāmi. Vējš lēni līdz mēreni pūtīs no ziemeļiem.
Gaisa temperatūra pēcpusdienā sasniegs +7..+10 grādus, bet daļā piekrastes diena nebūs siltāka par +3..+6 grādiem.
Rīgā laiks skaidrosies un pūtīs lēns līdz mērens ziemeļu, ziemeļrietumu vējš. Jūras vēja dēļ maksimālā gaisa temperatūra gaidāma no +3 grādiem pilsētas ziemeļos līdz +7 grādiem dienvidos.
No jauna pastiprinās anticiklona ietekme. Atmosfēras spiediens jūras līmenī no 1015 hektopaskāliem Latgales austrumos līdz 1021 hektopaskālam Kurzemes rietumos.
