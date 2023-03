Foto: Shutterstock

Šodien tu vari atļauties būt vienkārši laimīgs! Horoskopi 13.martam Ieteikt







Auns

Būs ļoti grūti šodien ar kādu par kaut ko vienoties, taču nāksies. Īpaši, ja negribi nokļūt situācijā, no kuras nebūs izejas.

Vērsis

Tavs plecs šodien kādam būs ļoti vajadzīgs – atbalstam! Ļoti ieteicams nepagriezt šim cilvēkam muguru!

Dvīņi

Palūko uz savām nākotnes perspektīvām no cita redzesloka – iespējams, ka ir kas tāds, kas tevi kaitina. Vai to vari atrisināt? Ja nē, vienkārši maini savu attieksmi pret to!

Vēzis

Šī diena ir kā pēdējā mierīgā diena pirms kādas lielas, aktīvas “skriešanas”. Izmanto to! Dari to, ko vēlies un pats galvenais – kā vēlies.

Lauva

Tu būsi noskaņots ļoti sentimentāli. Un tas viss viena iemesla dēļ – tu esi pārāk atkarīgs no savām emocijām un atmiņām.

Jaunava

Šodien tu vari atļauties būt vienkārši laimīgs! Vienīgais, kas tiek prasīts, lai tas piepildītos – vēlies to! Un tas notiks!

Svari

Ja tu uz kādu paļausies tikpat ļoti kā pats uz sevi, var gadīties piedzīvot vienu pamatīgu vilšanos. Tāpēc stipri padomā par tādu ideju…

Skorpions

Tu būsi apveltīts gan ar fizisko, gan mentālo izturību, tāpēc tev pa spēkam būs tādi darbi, kurus pirms tam nebiji pat apsvēris.

Strēlnieks

Atliec jebkurus darbus malā, ja jūti, ka nevari tos izdarīt pienācīgi. Šodien tieši tā arī būs – labāk neķeries klāt, ja nesanāk tā, kā vajag.

Mežāzis

Šodien tava rīcība būs tāda, ka citiem radīs daudz vairāk jautājumu, nekā atbilžu. Labais šajā ziņā ir tas, ka vismaz tev pašam viss būs skaidrs.

Ūdensvīrs

Padomā par to, kā tu izskaties. Un pie reizes – kā tu jūties. Cik laba ir tava veselība? Kā tu atpūties un cik daudz rūpējies par sevi?

Zivis

Nemet visus pār vienu kārti! Ja tev kāds cilvēks ir nodarījis pāri, nenozīmē, ka visi ir tādi, kas dara tev pāri.