Šodien Zemei pietuvosies autobusa izmēra asteroīds: vai ir pamats bažām? 0
Asteroīds “2025 QV5”, kas pirmo reizi tika pamanīts augusta beigās, trešdien, 3. septembrī, pietuvosies Zemei. Tik tuvu tas vairs nebūs līdz 2125. gada 4. septembrim – gandrīz pēc 100 gadiem, vēsta “Live Science“.
Asteroīds tika atklāts 24. augustā. Tā izmērs ir aptuveni 11 metri, un tas ir tikpat plats, cik skolas autobuss. NASA dati liecina, ka tas pārvietojas ar ātrumu, kas ir lielāks par 22400 km/h.
Tas būs aptuveni 805 000 kilometru attālumā no Zemes.
Zinātnieki uzskata, ka šis asteorīds, visticamāk, nekad nesadursies ar Zemi. Pat ja tas notiktu, tas ir pārāk mazs, lai tiktu klasificēts kā “potenciāli bīstams”, jo lielākā daļa no tā sadegtu atmosfērā.
Neraugoties uz to, pētnieki vēlas par to uzzināt vairāk.
Nākamajos gados “2025 QV5” Zemei pietuvosies vēl dažas reizes, tostarp 2026. un 2027. gadā, taču tad tas atradīsies daudz lielākā attālumā.
Šie aprēķini var mainīties, jo asteroīdu trajektorijas var ietekmēt gravitācijas mijiedarbība ar citām planētām vai kosmiskajiem ķermeņiem. Piemēram, ja “2025 QV5” nākamo 100 gadu laikā pietuvotos kādam nezināmam objektam starp Zemi un Veneru, tas varētu novirzīties no kursa, un mēs par to uzzinātu tikai tad, ja tas neatgrieztos paredzētajā laikā.
Tieši tādēļ astronomi turpina sekot līdzi šādiem objektiem un precizēt to orbītas.