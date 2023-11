Foto: Shutterstock

Spānijā piedzimis pirmais bērns, ko vienlaikus iznēsājušas divas mātes







Spānijas plašsaziņas līdzekļi šo gadījumu dēvē par pirmo Eiropā. 3,3 kilogramus smagais zēns, kuram dots vārds Dereks, piedzima 30. oktobrī slimnīcā Maljorkā.

Šāds gadījums bija iespējams, pateicoties inovatīvajai metodei INVOcell. Tā ļauj abām sievietēm kopā iznēsāt embriju.

INVOcell ir ierīce, kas darbojas kā neliels inkubators. Taču atšķirībā no laboratorijā esošajiem tas tiek implantēts zem dzemdes kakla vienai no divām sievietēm, kas ļauj embrija attīstībai pirmajās dienās notikt ķermenī, nevis laboratorijā. Pirmajās attīstības dienās embrijs aug šajā vidē, pēc tam to izņem un implantē otrai mātei. Šādā veidā kļūst iespējama kopīga grūtniecības pieredze.