Ilmārs Stūriška: Sporta karaļa asaras







Ilmārs Stūriška, "Latvijas Avīze", AS "Latvijas Mediji"

Pirms 12 gadiem futbola priekšstāvji lēma 2022. gada Pasaules kausa rīkošanu pirmo reizi uzticēt kādai no arābu valstīm, proti, Katarai. Šis lēmums kopš sākta gala tika uztverts ar lielu skepsi vairāku iemeslu dēļ. Valsts platības ziņā ir sešas reizes mazāka par Latviju, iedzīvotāju par nepilnu miljonu vairāk. Problēmas ar cilvēktiesībām.

Taču naftas ir pārpārēm, un šis fakts savienojumā ar šeihu pārliecību, ka “nopirkt var visu, jautājums ir tikai, par cik”, Kataras veiksmes stāstā ieguva centrālo aspektu, šķetinot, kāpēc futbola virsorganizācijai FIFA, izvērtējot arābu un pārējo pretendentu (ASV, Dienvidkoreja, Japāna, Austrālija) kandidatūras, sāka tecēt siekalas. Ņemot vērā FIFA garo vēsturi dažādos korupcijas skandālos, par dīvaino uzvarētāja izvēli nebūt nav jābrīnās.

Tā brīža organizācijas prezidents Zeps Blaters un ģenerālsekretārs Žeroms Valke vēlāk tika diskvalificēti no futbola uz 12 gadiem, jo atklājās, ka viņi varu izmantojuši, lai saraustu sev milzu labumus. ASV varasiestāžu skatījumā kukuļus par labvēlīgiem balsojumiem attiecībā uz Kataru un Krieviju, kas uzņēma Pasaules kausu 2018. gadā, saņēma arī citi, taču šīs valstis apsūdzības noliegušas. Kādā noplūdinātā e-pasta vēstulē Valke rakstīja, ka Katara nopirkusi tiesības rīkot Pasaules kausu, pašam pēc tam taisnojoties, ka ar nopirkšanu bija domāta lobēšana.

Blaters Kataras izvēli tagad sauc par kļūdu. Šī kļūda visu Eiropas futbolu apgriezusi kājām gaisā. Ierasti lielie turnīri notiek vasarā, kad klubi iepauzē, bet šoreiz pārtraukums smagsvaru līgām jāņem ziemā, jo vasarā spēlēt futbolu Katarā nav iespējams tveices dēļ. Sākotnēji tika solīts, ka mājinieki, izmantojot modernās tehnoloģiskās iespējas, spēs stadionos nodrošināt pieņemamu temperatūru, taču tas izrādījās tikai blefs. Pastāvēja bažas, ka arī līdzjutējiem lielā tveice savienojumā ar ne pārāk veselīgo dzīvesveidu, ko daudzi piekopj šādu turnīru laikā, radītu draudus veselībai, par galvenajiem varoņiem – spēlētājiem – nemaz nerunājot, tāpēc turnīru nācās pārcelt uz vēlu rudeni.

Lai gan katarieši šo informāciju neapstiprina, ārvalstu mediji vēsta, ka Pasaules kausa rīkošanas izmaksas pārsniegs 200 miljardus ASV dolāru, kas ir prātam neaptverama summa. 2014. gada Soču olimpiskajām spēlēm krievi nespēja “atmazgāt” vairāk par 51 miljardu, kas arī šķita kosmoss, ar kuru varēja sacensties vienīgi 2008. gada vasaras olimpiskās spēles Pekinā (44 miljardi). Futbolā līdz šim dārgākais bijis 2014. gada Pasaules kauss Brazīlijā, kura sarīkošana izmaksāja 15 miljardus dolāru. Cik daudz no šiem 200 miljardiem aizgāja kukuļos, atliek tikai minēt.

Katrā ziņā par strādnieku drošību īsti netika domāts. Stadionu (seši no astoņiem bija jāuzceļ no nulles) celtniecībā, pēc neoficiālas informācijas, bojā gājuši vairāk nekā seši tūkstoši strādnieku, pārsvarā imigranti no citām Āzijas valstīm, turklāt viņu dzīvošanas apstākļi Katarā bijuši necilvēcīgi. Tādējādi nepārspīlējot var teikt, ka futbols Katarā tiks spēlēts uz cilvēku mirstīgajām atliekām. Atliek cerēt, ka pārkāpti tika vien darba drošības apstākļi, bet ne būvniecības normatīvi.

Piesakot savu kandidatūru Pasaules kausa rīkošanai, Katara uzsvēra, ka futbols savienos Austrumu un Rietumu civilizācijas. Realitātē aiza, ja ne kļuvusi platāka, tad vienā daļā demokrātiskās pasaules – noteikti dziļāka, jo aktualizēti cilvēktiesību pārkāpumi šajā arābu valstī, piemēram, ar likumu aizliegta homoseksualitāte. Uzņemošā puse šajā ziņā nav gatava kompromisiem, tādēļ daudzas valstis faniem, kas apmeklēs Kataru, iesaka savu seksuālo pārliecību paturēt pie sevis un neprovocēt vietējos likumsargus. Vairāku Eiropas futbola izlašu kapteiņi norādījuši, ka uz formas krekliem paudīs attieksmi par cilvēktiesībām pat tad, ja FIFA pret to iebildīs.

Katarā spēlēs 32 valstu izlases, un jādomā, ka līdzjutējus gaida ļoti spilgts piedzīvojums. Lai gan komandām praktiski nav bijis laika gatavoties, sportiskajam līmenim jābūt teicamam, jo spēlētāji šobrīd ir labā formā un nav pēc sezonas iekrātā noguruma fona. Pozitīvi, ka pēc kovida pandēmijas šis būs pirmais globālais sporta pasākums, kas aizritēs bez būtiskiem ierobežojumiem.