Stjuarte mirst pēc iespējamas pārstrādes; aviokompānijas rīcība pēc viņas nāves šokē pasauli 0
Taivānas aviokompānija atvainojusies par to, ka pēc darbinieces nāves pieprasīja viņai iesniegt dokumentu pierādījumus par atvaļinājumu, ziņo ārvalstu prese.
34 gadus vecā “Eva Air” stjuarte, kuras uzvārds ir Suna, šī mēneša sākumā nomira pēc tam, kad lidojuma laikā esot jutusies slikti.
Dažas dienas pēc viņas nāves aviokompānija nosūtīja īsziņu, prasot pierādījumus, ka viņa bijusi atvaļinājumā laikā, kad atradās slimnīcā.
Sunas nāve izraisījusi sašutumu tiešsaistē, jo tiek spekulēts, ka viņa bijusi pārslogota. Taivānas varas iestādes un “Eva Air” tagad izmeklē, vai Sunai tika atteikta medicīniskā palīdzība.
BBC sniegtajā paziņojumā “Eva Air” norāda, ka uzturējusi kontaktu ar ģimeni, kamēr Suna atradās slimnīcā, un ir dziļi satriekti par viņas nāvi.
“Mūsu darbinieku un pasažieru veselība un drošība ir mūsu augstākā prioritāte,” teikts paziņojumā, piebilstot, ka tiek veikta rūpīga izmeklēšana par notikušo.
Suna jutās slikti 24. septembrī lidojuma laikā no Milānas uz “Eva Air” bāzi Taivānā. Pēc ierašanās viņa tika hospitalizēta un galu galā mira 8. oktobrī.
Anonīmi sociālo tīklu lietotāji, kuri apgalvo, ka ir bijušie kolēģi, norāda, ka Suna tika spiesta turpināt darbu, pat kad viņa jutās slikti.
Taču Taivānas “China Medical University Hospital” Taidžungā, kurā viņa mira, oficiāli nav atklājusi nāves cēloni.
Pēdējo sešu mēnešu lidojumu dati rāda, ka Suna vidēji lidojusi 75 stundas mēnesī, kas atbilst regulatīvajām normām, ziņoja Taivānas “Central News Agency (CNA)”. Viņa pievienojās aviokompānijai 2016. gadā.
Sunas ģimene stāsta, ka dažas dienas pēc nāves viņas telefons saņēma īsziņu no “Eva Air” pārstāvja, kurā tika prasīti dokumenti, kas pierādītu, ka Suna bijusi atvaļinājumā septembra beigās — laikā, kad atradās slimnīcā. Pārstāvis lūdza nosūtīt attēlu ar atvaļinājuma dokumentiem. Ģimene atbildēja, nosūtot Sunas nāves apliecības kopiju.
“Eva Air” augstākā līmeņa amatpersonas norādīja, ka īsziņa bijusi iekšēja darbinieka kļūda. Preses konferencē viņi teica, ka personīgi atvainojušies Sunas ģimenei par šo kļūdu.
“Sunas aiziešana ir sāpe mūsu sirdīs mūžīgi,” sacīja “Eva Air” prezidents Sun Čja-Mings. “Mēs veiksim izmeklēšanu [par viņas nāvi] ar vislielāko atbildību.”
Kopš 2013. gada “Eva Air” jau septiņas reizes sodīta, pārsvarā par pārkāpumiem saistībā ar darbinieku pārmērīgu virsstundu darbu, ziņoja “CNA”.