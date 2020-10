Strauji augušas Covid-19 testu veicēju rindas. Ministrija aicina izvērtēt testēšanas nepieciešamību

Foto: REUTERS/SCANPIX/LETA

Pieaugot Covid-19 saslimstībai Latvijā, strauji audzis arī cilvēku skaits, kas vēlas veikt Covid-19 testu, kā rezultātā ir izveidojies ilgs gaidīšanas laiks, kas vietām pārsniedz pat nedēļu, līdz ar to cilvēki tiek aicināti objektīvi izvērtēt testa veikšanas nepieciešamību, aģentūru LETA informēja Veselības ministrijā (VM).

Ir būtiski, lai savlaicīgu testēšanu būtu iespējams nodrošināt prioritārajām grupām, piemēram, cilvēkiem, kuriem ir saslimšanas simptomi, Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) noteiktām kontaktpersonām un personām, kurām tests jāveic pirms operācijas.

Veselības ministrija aicina ikvienu būt saprotošam. Ņemot vērā lielo interesei par Covid-19 testiem un laboratoriju kapacitāti, šobrīd ir izveidojušās ilgas gaidīšanas rindas uz Covid-19 testēšanu.

Tāpēc VM vēršas pie sabiedrības, skaidrojot, ka vispirms prioritāri ir jānodrošina testēšana cilvēkiem, kuriem ir saslimšanas simptomi vai ārsta rekomendācija testu veikt.

Lai nodrošinātu plašākas testa veikšanas iespējas tiks turpināta arī mērķtiecīga testēšana ar siekalu paraugiem.

Taču tāpat kā līdz šim siekalu testu pielietojumu kādā iestādē vai pašvaldībā noteiks SPKC epidemiologi, balstoties uz epidemioloģisko situāciju. Uz siekalu testiem cilvēki nevar pieteikties paši.

Covid-19 tests šobrīd būtu prioritāri jāveic personām, kurām to ir nozīmējis ārsts, izvērtējot slimības simptomus un veselības stāvokli, inficēšanās riskus, tajā skaitā kontaktu ar Covid-19 slimnieku, kā arī nepieciešamību saņemt medicīnas pakalpojumus.

Tāpat tests prioritāri būtu jāveic cilvēkiem, kuriem ir saslimšanas simptomi.

Līdz ar to VM aicina ikvienu izvērtēt testēšanas nepieciešamību, ņemot vērā, vai ir novērojami saslimšanas simptomu, nav bijusi saskarsme ar Covid-19 slimu personu un vai testēšanu nav ieteicis ārsts.

Vienlaikus VM kopā ar laboratorisko pakalpojumu sniedzējiem strādā, lai paplašinātu testēšanas apjomu un Covid-19 testus būtu iespējams veikt ātrāk.

Šobrīd ir rasts risinājums, ka jau no rītdienas, 7.oktobra, būs atvērti divi papildu testēšanas punkti – viens Rīgā, Linezera ielā, otrs uz trīs dienām Valmierā, Čempionu ielā. Līdz ar to tālruņa 8303 operatori cilvēkus pierakstīs arī uz šiem punktiem.

Tāpat papildu piesaistīts Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts “BIOR”, kas arī savā punktā Rīgā nodrošinās analīžu pieņemšanu.

Siekalu testus arī turpmāk paredzēts izmantot mērķtiecīgi sabiedrības grupu testēšanai konkrētās vietās, taču jāuzsver, ka šo nepieciešamību nosaka SPKC, izvērtējot epidemioloģisko situāciju, savukārt pašu testēšanu pēc SPKC pasūtījuma veic “E. Gulbja laboratorija”.

Tas nozīmē, ka ir jābūt epidemioloģiskam pamatam, lai veiktu siekalu testēšanu kādā vietā. Līdz ar to uz siekalu testiem nevar pieteikties, zvanot uz tālruņa numuru 8303.

Lai pieteiktos uz Covid-19 testu, šobrīd var izmantot vairākas iespējas. Viena no tām ir zvanīt pa tālruni 8303 darba dienās no plkst.8 līdz plkst.20, sestdienās un svētku dienās no plkst.9 līdz plkst.15, bet svētdienās no plkst.9 līdz plkst.12.

Zvanot pa šo tālruni, netiek sniegtas nekāda veida konsultācijas – personu tikai pieraksta uz testa veikšanu, atgādina ministrijā.

Pieteikties testam var arī, rakstot uz “Centrālās laboratorijas” e-pastu “analizes@laboratorija.lv” vai autorizējoties “E.Gulbja laboratorijas” mājas lapā “https://www.egl.lv/autorizacija/” vai zvanot 67801112.

Vienotais bezmaksas izziņu tālrunis par Covid-19 jautājumiem ir 8345, un tas sniedz konsultācijas visu diennakti.

Covid-19 informatīvais tālrunis ir 67387661, un tā darbalaiks ir no plkst.9.30 līdz plkst.17. SPKC speciālisti sniegs atbildes uz jautājumiem un ieteiks – kā rīkoties, lai mazinātu vīrusa izplatības riskus.

Savukārt uzzināt Covid-19 izmeklējumu rezultātus var e-veselības portālā, “Datamed.lv”, vai, zvanot uz Nacionālā Veselības dienesta informatīvo tālruni 80001234, kura darbalaiks no pirmdienas līdz ceturtdienai ir no plkst.8.30 plkst.17, bet piektdienās no plkst.8.30 līdz plkst.15.