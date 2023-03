Strautiņš: Vislabākais, ko varētu izdarīt – aizliegt politiķiem līdz nākamajām vēlēšanām izrunāt vārdu “nodoklis” Ieteikt







“Vislabākais, ko varētu izdarīt, ir, ja politiķiem līdz nākamajām Saeimas vēlēšanām vispār aizliegtu izrunāt vārdu “nodoklis”, jo tad tas piespiestu beidzot runāt par kaut ko citu – par lietām, kas varētu būt daudz svarīgākas,” tā TV24 raidījumā “Kur tas suns aprakts?” izteicās “Luminor” bankas ekonomists Pēteris Strautiņš, diskutējot par nodokļu sistēmu Latvijā.

“Latvijā ir bijusi ārkārtīgi liela – es pat lietotu dažkārt vārdu “apmātība” ar nodokļu tēmu. Daļēji tas varētu būt neveiksmīgs kultūras imports no Amerikas. Tur konkrēti cilvēki Atmodas laikā aizbrauca tur pamācīties pie konkrētiem profesoriem. Amerikā ir viena politiskā partija un vispār daudz cilvēki, kuriem ir tāds izteikti reliģiozs skatījums uz dzīvi, kurā nodokļi spēlē to velna lomu. Daļa Amerikas ir kulturāli apsēsta ar nodokļiem – tur vēsturiski…Tas arī ir kaut kā pārnesies uz Latviju. Tur arī ir citi iemesli…Tā visu laiku ir piedāvāta kā brīnumzālīte! Latvijā ir izaugusi vesela cilvēku paaudze, kas, teiksim, veiksmīgi strādā dažādās biznesa lobija organizācijās un nodrošina sev ļoti labu dzīvesveidu, iet uz vēstniecību pieņemšanām un tā tālāk…Atkārtoju – iemācoties dažas frāzes saistībā arī ar nodokļiem,” tā turpināja raidījumā komentēt Strautiņš.

“Mūsu kaimiņvalstīs, kuras reizēm piemin kā piemēru zemāku darbaspēka nodokļu un arī sociālās apdrošināšanas dēļ, kāpēc viņi varēja samazināt tos nodokļus? Tāpēc, ka viņi runāja par kaut ko citu,” uzsvēra bankas eksperts.

Piemēram, Lietuvā divas lielākās pilsētas un valdība aktīvi strādāja uz investoru piesaisti un vēl “šo to darīja”, līdz galu galā radīja plašāku bāzi, lai samazinātu nodokļus, pastāstīja Strautiņš. “Igaunijā – tur ir drusku cits stāsts, bet arī visumā līdzīgs. Nodokļu samazināšana tāda, kurai varētu būt liela fiskāla ietekme un līdz ar to arī finansiāla ietekme uz mājsaimniecībām un uzņēmumiem, nu, jā, tā būtu iespējama nevis kā pati par sevi kā attīstības veicināšanas instruments, bet es teiktu – kā saldais ēdiens pēc tam, kad kaut kāds labs darbs ir izdarīts. Es uz to skatītos šādi,” tā TV24 raidījumā “Kur tas suns apraksts?” pauda Strautiņš.

Ko vajadzētu tad mainīt Latvijā? “Latvijā noteikti vajadzētu mainīt ienākuma nodokļa sistēmu, kas ir radīta sarežģītāka nekā pasaulē. Latvijā savulaik bija tabu vārds “progresīvais nodoklis” – atkal kutlūras imports no Amerikas…Tad mums tur tā kā apgāja šo vārdu…šo tabu…un ieviesa šo diferencēto minimumu, kas arī ir tas pats, bet tikai neveiklākā veidā. Tad to tabu atmeta un ieviesa dažādas likmes! Tā kā tur ir progresivitāte no augšas un no apakšas – drausmīgs vājprāts, bet to var vienkāršāk izdarīt,” komentēja bankas eksperts.