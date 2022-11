Svinam Latvijas dzimšanas dienu! Idejas svētku galda rotājumam bez liekiem tēriņiem Ieteikt







Lai mājās ienāktu svētki, lai rastos svinīga noskaņa, būtisks priekšnoteikums ir sakārtota, neikdienišķa vide. Mēs esam tauta ar izkoptu estētisko gaumi, tādēļ telpu rotāšana padodas itin dabiski. Ja ir vēlme, lai svētki būtu, tos var sarīkot, arī nepieliekot lielas pūles un netērējot daudz naudas.

Ar svecēm un puķēm

Valsts svētki ir īstā reize, lai no skapja celtu ārā lietas, kas ir dzimtas īpašums, mantots no iepriekšējām paaudzēm: vecmāmiņas izšūtu galdautu, smalkas kafijas tasītes, sudraba biķerus un svečturus. Tā izrādām cieņu savai dzimtai, senčiem. – Svētku gaisotni mājās radām mēs paši, tāpēc tas, cik grezns vai klusināts būs telpu rotājums un galda klājums, atkarīgs no mums – mūsu izdomas un vēlmes darboties, – uzsver Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma viesmīlības skolotāja Dace Šēna. Galvenais akcents valsts svētkos ir karoga krāsa. – Rotāšanai var izmantot dzērvenes, kuras var sabērt dažādu izmēru stikla traukos, piemēram, garās un šaurās glāzēs, vai kārtot tajās sarkanos paradīzes ābolīšus.

Daudzām ģimenēm varbūt nav gara saimes galda, uz kura likt svečturi ar daudziem žuburiem, cepeti un milzu torti. Ja ir neliels kafijas galdiņš, to var rotāt ar stikla trauku, kurā peld tējas svecītes Latvijas valsts karoga krāsās. Ar šīm nelielajām svecītēm var rotāt gan galdu, gan palodzi, gan citas virsmas. Telpu dekorēšanai var nopirkt liela diametra sveces. Tās ir dārgākas nekā mazās, toties ilgāk kalpo. Valsts karoga krāsu tonalitātē var būt ne tikai sveces, bet arī mārtiņrozes vai citas puķes vāzē.

Rotājumam var izmantot koku zarus, tajos iesienot atlasa vai cita materiāla lentītes vai dzīparus baltā un tumši sarkanā krāsā. Skaisti izskatīsies tumši sarkani āboli stikla traukā. Būs dekoratīvs akcents, turklāt telpu piepildīs jauka smarža. Ābolus var kārtot arī pītos grozos.

Dominante – galda klājums

Dekoratīvā dominante telpā noteikti būs galda klājums. Galdautu, traukus un salvetes derētu piemeklēt atbilstīgus valsts karoga krāsām – baltus un tumši sarkanus. Galdu var rotāt attiecīgu krāsu ziedu kompozīcija. No ziediem galda vidū var veidot celiņu, ievērojot karoga krāsu proporcijas (2:1:2), vai arī pie katra šķīvja nolikt pa ziedam.

Efektīgi izskatīsies tumšsarkans galdauts ar baltu mežģīņu celiņu virs tā, izšūta vai tamborēta sedziņa. Grezns ir salikums balts galdauts, balti trauki un balta svece.

Uz galda var novietot Latvijas karodziņu, kas iestiprināts kādā traukā vai pie sveču kompozīcijas. – Balts galdauts rada svētku, tīrības, svinīguma sajūtu, – uzsver Dace Šēna un norāda uz kādu tautas ticējumu. – Tiek uzskatīts – ja uz galda nemēdz klāt galdautu, tad šajā mājā neturas nauda, nav pārticības.

Galda klājumā iederēsies arī Lielvārdes josta un citi simboliski akcenti. Tomēr telpu nedrīkst ar tiem pārsātināt, saraibināt ar krāsu un materiālu pārbagātību. Jāievēro latviešiem raksturīgā atturība.

Piedalās visi

Mājokļa rotāšanā noteikti jāiesaista bērni. No krāsaina kartona kopīgi var izgatavot miniatūrus valsts karodziņus, auseklīšus vai citus mūsu tautas simbolus. – Tos var stiprināt pie koka irbulīšiem, iespraust tumši sarkanā ābolā un rotāt galdu, – iesaka Dace Šēna. – Telpu var rotāt ar paštaisītām miniatūrām valsts karodziņu vai latvju zīmju virtenēm, kas savērtas uz lina vai džutas auklas.

Tā darbodamies pieaugušie ar bērniem var pārrunāt par sarkanbaltsarkanā karoga tapšanas vēsturi, valsts pirmajiem prezidentiem, par citiem nozīmīgiem notikumiem Latvijas vēsturē. Būs svinīgi, sirsnīgi un ģimeniski, un patriotiski.