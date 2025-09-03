“Tā ir apzināta sabiedrības polarizēšana!” Simanovska par Ratnieka draudiem saistībā ar masveida reidiem cīņa pret nelāgajiem migrantiem 0
TV24 raidījumā “Preses klubs” Saeimas deputāte (PRO), Saeimas Vides, klimata un enerģētikas apakškomisijas vadītāja Jana Simanovska komentēja Nacionālās apvienības aktivitātes saistībā ar nelegālo imigrāciju, norādot, ka tās kalpo sabiedrības polarizēšanai.
“Es domāju, ka tā ir apzināta sabiedrības polarizēšana,” skaidroja Simanovska.
Viņa atzīmēja, ka primāri migrācijas jautājumi ir Iekšlietu ministrijas un policijas pārziņā, uzsverot, ka pašreizējā situācija Rīgas centrā neliecina par lielu imigrantu pieplūdumu: “Tas, ko ir teikusi robežsardze, ka tieši Rīgā nav problēmas. Un faktiski arī migrācijas jautājumi primāri ir Iekšlietu ministrijas atbildība. Protams, pašvaldības policija var iesaistīties un var palīdzēt, bet šobrīd nav tāda indikācija, ka tā ir nopietna problēma.”
Simanovska arī skaidroja, ka daļa no migrantiem, kas ieradušies Latvijā, var būt nozīmīgi valsts darba tirgum, īpaši tajās nozarēs, kur trūkst darbaspēka: “Tas, ko es teikšu – pirmais, ir jautājums, vai šajā gadījumā mēs runājam par nelegālo migrāciju? Vai šie cilvēki, kas pie mums ir atbraukuši, tiešām rada kaut kādas problēmas? Varbūt tieši viņi mums ir ļoti nepieciešami, jo zinām, ka daudzviet trūkst darbaroku. Varbūt tie ir studenti – es zinu, ka ir daudz studentu.”
Deputāte norādīja arī uz reālajiem drošības izaicinājumiem Rīgā, kuri saistīti ar satiksmes noteikumu neievērošanu, vardarbību ģimenēs un alkohola lietošanu: “Rīgas dati rāda, ka drošības jautājumi ir ļoti saistīti, piemēram, ar ceļu satiksmes noteikumu neievērošanu, vardarbību ģimenēs un alkohola lietošanu.”
Simanovska kritiski vērtēja politisko spēku tendenci novirzīt uzmanību uz migrācijas jautājumiem populistisku mērķu dēļ: “Atkal, ja mēs populistisku mērķu dēļ, lai uzkurinātu kādu sabiedrības daļu, novirzām policijas spēkus ne tur, kur ir lielākā problēma, tad jautājums – kas mums gādās par tiem izaicinājumiem, ko mēs redzam? Ir svarīgi skatīties, vai šī iesaiste ir mērķtiecīga un pietiekami efektīva, vai tiešām policijas spēki tiek izmantoti tieši tām problēmām, kas Rīgā ir visaktuālākās.”
Jau iepriekš vēstījām, ka “Nacionālo apvienību” (NA) pārstāvošais Rīgas mēra vietnieks Edvards Ratnieks paziņoja, ka aicina nelegālos imigrantus mēneša laikā pamest Rīgu un Latviju. Migrācija bija viens no jautājumiem, kurus NA izcēla savā pēdējā pašvaldību vēlēšanu kampaņā.
Ratnieks sajutis, ka rīdzinieki Rīgas ielās sākuši justies mazāk droši, jo pieaugot nelegālā migrācija. Ja iepriekš dominējuši nelegālie emigranti no Vidusāzijas, tad šogad palielinājies nelegālo migrantu skaits no Āfrikas valstīm.
Politiķis piesauca citu Eiropas valstu, piemēram, Zviedrijas un Francijas pieredzi, kas liecinot, ka migrantu dēļ kriminogēnā situācija varot pasliktināties ļoti strauji. “Mums aktīvi jārīkojas nākotnes drošības vārdā,” klāstīja Ratnieks.
Politiķis solīja, ka pēc mēneša – septembra beigās – Rīgas pašvaldības policija sākšot plašus reidus, lai konstatētu nelegālos migrantus.