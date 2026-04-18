“Tādu skatu vēl nebiju piedzīvojis, man pa Vecrīgas ielu skrien pakaļ!” Kulbergam komiski iesācies rīts 2
Mēdz teikt, ka mazie dzīves prieciņi ir tie, kuri dēļ ir vērts dzīvot! Šodien Andris Kulbergs, Saeimas deputāts (AS), Parlamentārās izmeklēšanas komisijas siltumapgādes sadārdzinājuma Rīgā izvērtēšanai vadītājs piedzīvojis interesantu un mīļu atgadījumu, dodoties uz darbu, par ko publiski pavēstīja arī sociālajos tīklos.
“Tādu skatu vēl nebiju piedzīvojis, ka man pa Vecrīgas ielu skrien pakaļ “Mego” veikala pārdevēja ar bulciņu rokā skaļu saucot “kungs, jūs aizmirsāt bulciņu…” Tas bija augstākais serviss, sajutos īpašs!” viņš raksta.
Tādu skatu vēl nebiju piedzīvojis, ka man pa Vecrīgas ielu skrien pakaļ MEGO veikala pārdevēja ar bulciņu rokā skaļu saucot "kungs, jūs aizmirsāt bulciņu…" Tas bija NEXT LEVEL SERVICE, sajutos īpašs 👍😘😄 pic.twitter.com/Tztks1pAlp
— Andris Kulbergs (Apvienotais Saraksts) 🇺🇦🇱🇻 (@AndrisKulbergs) April 14, 2026
Tikmēr komentāru sadaļā cilvēki dalās ar līdzīgiem stāstiem, kas rāda – šādas situācijas nemaz nav tik retas, kā varētu šķist.
Kāda sieviete atceras gadījumu Maskačkā, kur bezpajumtnieks viņai skrējis pakaļ, lai atdotu kioskā aizmirsto atlikumu. Arī citi atzīst – godprātība joprojām pastāv. Kāds vīrietis stāsta, ka reiz “Mego” kasieris pat izskrējis uz ielas, lai atdotu nepareizi izdotus divus eiro. “Pats biju nevērīgs, bet visu cieņu kasierim,” viņš raksta.
Līdzīgas pieredzes ir vēl vairākiem – kāds atzīst, ka viņam gandrīz noticis tas pats, tikai šoreiz aizmirsts bijis nevis bulciņu maisiņš, bet pats maksājums. Savukārt citi komentētāji uz situāciju skatās ar humoru, norādot, ka bieži vien aizmirst tieši biezpienmaizi. “Nu bet kā var biezpienmaizi aizmirst?” ironizē kāds lietotājs, kam piebalso citi, sakot – tā esot pārāk laba, lai to atstātu.
Tomēr diskusijā izskan arī kritiskāki viedokļi. Daži norāda, ka šāda rīcība nav “kaut kas īpašs”, bet gan normāls klientu servisa līmenis, kādam būtu jābūt jebkurā veikalā. Citi savukārt pieskaras plašākām problēmām, piemēram, valodas barjerai, atzīmējot, ka ne vienmēr pārdevēji spēj apkalpot klientus latviski.
Kopumā komentāri iezīmē interesantu kontrastu – no vienas puses, cilvēki joprojām novērtē cilvēcīgu attieksmi un godīgumu, no otras – šādi gadījumi izceļas tieši tāpēc, ka tie nav pašsaprotami. Un, iespējams, tieši tāpēc katrs šāds stāsts sociālajos tīklos ātri kļūst par mazu sensāciju.
