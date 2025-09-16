Tagad piedzīvojam to, ka pasaule sašķeļas divās daļās; vairāk nekā puse tika pārstāvēta Pekinas “tusiņā” 0

Politikas vērotājs Aigars Štokenbergs TV24 raidījumā “Kur tas suns aprakts?” pauž uzskatu, ka Rietumiem jāturpina dzīvot pašpietiekami, bet sodīt vajadzētu valstis, kas neizvēlas pusi un cenšas saglabāt neitralitāti.

Vai pasaule ar vien mazāk tiek galā ar to, ko saka ASV?

“Es jau pirms trīs gadiem teicu, ka mēs tagad piedzīvojam to, ka pasaule sašķeļas divās daļās. Skaidrs, ka tā ir sašķēlusies īsi pēc Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā, un tā intensitāte tikai kāpinās visu laiku. Mēs atcerēsimies šo pēdējo “tusiņu”, kas bija Pekinā par godu uzvarai pār imperiālistisko Japānu un par Otrā pasaules kara beigām.

Varam saskaitīt, cik procenti no pasaules civilizācijas tur tika pārstāvēti. Vairāk nekā puse,”

,pauž Štokenbergs.

Ar šo novērojumu neko īpašu darīt mēs nevaram, bet varam turpināt dzīvot pašpietiekami savā Rietumu pasaulē. Viņaprāt, sodīt vajadzētu tos, kas nenostājas nevienā pusē, bet “grib sēdēt uz diviem krēsliem”.

