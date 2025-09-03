Tehniska kļūme atklāj Putina un Sji privāto sarunu: dzirdētais liek aizdomāties 77
Krievijas prezidents Vladimirs Putins un Ķīnas līderis Sji Dzjiņpins izrādījušies ļoti ieinteresēti mūsdienu medicīnas iespējās pagarināt cilvēka mūža ilgumu. Šāds secinājums radies pēc nejauši dzirdētas viņu privātas sarunas fragmenta, kas nejauši kļuvis publisks tiešraides laikā, informē ārzemju medijs.
Svinību laikā Pekinā, kur tika atzīmēta Ķīnas uzvara pār Japānu Otrajā pasaules karā, Putins, Sji un Ziemeļkorejas diktators Kims Čenuns devās cauri Tjaņaņmeņas laukumam. Šo brīdi translēja Ķīnas televīzija, un tehniskā personāla kļūdas dēļ, viens no mikrofoniem turpināja darboties un pārraidīt sarunu, kura nebija paredzēta plašākas sabiedrības ausīm.
Audio ieraksts ilga mazāk nekā minūti, un daļa frāžu bija neskaidras. Tomēr, pateicoties tulkotāju atkārtojumiem, bija iespējams atjaunot sarunas saturu. Putins un Sji runāja, bet Kims klusēja un klausījās.
Sji sacīja: “Agrāk cilvēki reti nodzīvoja līdz 70 gadiem, bet šodien šādā vecumā tu vēl esi kā bērns.”
Putins piebilda: “Biotehnoloģijas attīstās tik strauji, ka cilvēku orgānus varēs nepārtraukti transplantēt, ļaujot dzīvot arvien jaunākā ķermenī un pat tuvoties nemirstībai.”
Sji turpināja: “Prognozes liecina, ka šajā gadsimtā būs iespējams nodzīvot līdz pat 150 gadiem.”
Neilgi pēc šīs sarunas Ķīnas līderis uzstājās ar pārliecinošu runu par godu Ķīnas uzvarai pār Japānu. Neilgi pēc tam sekoja iespaidīga militārā parāde.
Bloomberg norāda, ka šis nejauši publiskotais fragments izcēlās uz rūpīgi horeogrāfēto svinību fona, kas notika Ķīnas sirdī un norāda, ka parasti informācijas plūsma tiek ļoti stingri kontrolēta.
Parāde Pekinā kļuva par lielāko parādi, pēdējo desmitgažu laikā un bija veltīta Otrā pasaules kara beigu 80. gadadienai. Lai arī galveno smagumu karā pret Japānu nesa Ķīnas Republika un ASV, mūsdienu Ķīnas Tautas Republika pasludina sevi par vienu no uzvarētājām un 3. septembri atzīmē kā Uzvaras dienu.
Šogad svinībās piedalījās vairāki autoritārie līderi, kuri kritiski vērtē esošo pasaules kārtību, bet centrālais notikums bija militārā parāde – atklāta spēka demonstrācija uz Sji Dzjiņpina paziņotā pārliecība mainīt esošo pasaules kārtību fona.
