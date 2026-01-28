“Tajā pašā laikā viņi turpina mīcīties pa Ukrainu!” Krievijas spēku pārvērtēšana tieši kaitē Rietumu politikai 7

21:40, 28. janvāris 2026
Jānis Slaidiņš, NBS majors un Zemessardzes štāba virsnieks, TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” uzsvēra, ka Kremļa ultimāti un pārspīlētās prasības bieži tiek uztverti pārāk nopietni, un šāda Krievijas pārvērtēšana kavē Rietumu iespēju izmantot agresora ievainojamību.

Krievijas propagandas un vēsturisko mītu izmantošana stiprina iekšpolitisko atbalstu, vienlaikus maldinot ārējo pasauli. Rietumu analītiskie vērtējumi bieži balstās uz nepilnīgu vai viltotu informāciju, novecojošiem kara laika pieņēmumiem un ērtām politiskām interpretācijām, nevis uz reālo situāciju.

Šī informācijas un mītu manipulācija ļauj Krievijai uzturēt tēlu par savu spēku, vienlaikus ignorējot mūsdienu militāro realitāti.

Plašāk skatieties pievienotajā video!

