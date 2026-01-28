Andris Baumanis: Ja seksa nav, spiediens ir pastāvīgs, un ar prostatu būs cauri 0
Ģimenes ārsts Andris Baumanis TV24 raidījumā “Dr. Apinis” skaidro, ka regulāra dzimumdzīve ir būtiska prostatas veselībai.
Viņš norāda, ka vīriešiem bieži trūkst izpratnes par profilaktiskajām pārbaudēm. SPKC mājaslapā ir pieejama informācija par analīzēm un izmeklējumiem, kas vīriešiem būtu jāveic dažādos vecumos. Tāpat viņš minēja, cik svarīga ir arī regulāra sēklinieku pārbaude, ko ieteicams veikt reizi trīs mēnešos.
“Ja seksa nav, tad spiediens ir pastāvīgs, un ar prostatu būs cauri,” teica Baumanis.
Plašāk uzziniet pievienotajā video!