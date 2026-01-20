Foto: Shutterstock / Latvijas Mediji

Tradicionālās kliņģera garšvielas ir kardamons, vanilīns un kanēlis; dzeltenajai krāsai pievieno safrānu.

Kliņģeris var būt bagātināts ar rozīnēm, citiem kaltētiem augļiem, riekstiem vai pat ar bagātīgu šokolādes un marcipāna pildījumu. Virsa var būt gluda, pārkaisīta ar pūdercukuru, drupačām vai tortei līdzīgu augļu un želejas rotājumu.

Sastāvdaļas 

1 kg miltu 
200 g cukura 
½ litra piena 
10 g rauga 
100 g sviesta 
100 g kaltētu dzērveņu 
100 g kaltētu sagrieztu aprikožu 
100 g marmelādes 
2 ēdamkarotes cukura 
1 tējkarote kanēļa pulvera 
Šķipsna sāls 
1 ola pārziešanai

Drumstalām 

100 g atdzesēta sviesta 
100 g cukura
100 g miltu

Pagatavošana

1. Visiem produktiem jābūt istabas temperatūrā. Dzērvenes un aprikozes pārlej ar siltu ūdeni un mērcē 1 stundu, tad augļus nolej uz sieta. Raugu izšķīdina siltā pienā. Bļodā iesijā miltus, pievieno cukuru un samaisa. Miltos izveido iedobi, lej pienu, pievieno mīkstu, sasmalcinātu sviestu, sāli, sasmalcinātu marmelādi, pusi dzērveņu, aprikožu un samīca mīklu. Mīklu pārkaisa ar miltiem, bļodu pārklāj ar dvieli un mīklu raudzē siltā vietā 30–40 minūtes.  

2. Virsmu nokaisa ar miltiem, mīklu izrullē 1 cm biezumā. Izrullēto mīklu sagriež 3 joslās – katra 10 x 40 cm. Katru joslu pārkaisa ar palikušajām dzērvenēm un aprikozēm, tad ar cukura un kanēļa maisījumu.

Katru mīklas joslu no vienas garās malas sarullē veltnī, vienlaikus to stiepjot un savirpinot kā auklu, līdz ir 60 cm garumā. 

3. Visus trīs mīklas veltņus saliek paralēli, tad sapin bizē, pīšanu sākot no vidus uz galiem. No mīklas bizes veido kliņģeri B formas veidā. Vaļējos galus paslēpj zem kliņģera vidusdaļas. Cepamo plāti izklāj ar cepamo papīru, kliņģeri liek uz plāts siltā vietā uz 15 minūtēm, lai uzrūgst.  

4. Drumstalām lielā bļodā ar nazi sakapā sviestu, tad pārkaisa cukuru un miltus, tad ar pirkstiem saberž drumstalas.

 5. Olu sakuļ un ar konditorejas otu pārziež kliņģera virsmai. Drumstalas pārkaisa kliņģerim. Cepamo plāti ar kliņģeri liek līdz 210 grādiem sakarsētā cepeškrāsnī un cep 45–50 minūtes. Gatavo kliņģeri izņem no cepeškrāsns un atdzesē uz plāts. Virsu var pārkaisīt ar pūdercukuru.

