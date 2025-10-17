VIDEO. Sanktpēterburgas jaunieši izaicina Kremli, sapulcējoties un dziedot aizliegtas dziesmas 0

6:31, 17. oktobris 2025
Ziņas Ārzemēs

Simtiem jauniešu šonedēļ pulcējās Sanktpēterburgas centrā, lai atklāti izaicinātu cenzūru – uz pilsētas galvenās ielas, Ņevas prospekta, viņi kopā ar ielu muzikantiem izpildīja Krievijā aizliegto dziesmu “Kooperatīvais Gulbju ezers”, kas vērsta pret prezidenta Vladimira Putina režīmu.

Dziesma tika oficiāli aizliegta 2025. gada maijā, kad Sanktpēterburgas tiesa to pasludināja par “ekstrēmistisku”. Tās autors – proukrainisks reperis Noize MC (īstajā vārdā Ivans Aleksejevs) – ir viens no spilgtākajiem mūziķiem, kas atklāti kritizē Krievijas režīmu un karu Ukrainā.

Noize MC dziesmas teksts atsaucas uz Padomju tradīciju pārraidīt baletu “Gulbju ezers” valsts televīzijā politisku satricinājumu vai līderu nāves brīžos – kā simbolu varas maiņai.

Tāpat dziesmā ir atklāti aicinājumi izbeigt Putina valdīšanu un nosodījums sabiedrības vienaldzībai pret karu.

Pats mūziķis 2022. gadā devās trimdā uz Lietuvu, pēc tam, kad Krievija sāka pilna mēroga iebrukumu Ukrainā. Kopš tā laika viņš turpina radīt mūziku, kas atbalsta Ukrainu un piemin nogalinātos vai ieslodzītos Kremļa opozicionārus.

Video no šī notikuma ātri izplatījušies sociālajos tīklos, kļūstot par vēl vienu simbolisku pretestības žestu Krievijas sabiedrībā.

Līdz šim zināms, ka no sanākušajiem aizturēta dziedātāja Naoko. 18 gadus vecā Diāna Loginova nogādāta policijas iecirknī. Pagaidām nav skaidrs, kādā lietā viņa tiek pratināta vai kādas apsūdzības viņai varētu tikt izvirzītas.

Viņas radinieki ziņo, ka ar Diānu viss ir kārtībā un viņas intereses pārstāv advokāts.

Grupas “Stoptime” vokāliste ieguva popularitāti ar savām ielu uzstāšanās reizēm, kuru laikā viņa dzied dziesmas no māksliniekiem, kas Krievijā tiek dēvēti par “ārvalstu aģentiem”.

