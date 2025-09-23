Foto: Ekrānuzņēmums no video

“Tas ir mans un vīra lēmums.” Vai Didrihsonu kopdzīvi piemeklējušas problēmas? 0


12:01, 23. septembris 2025


Influencere Elīna Didrihsone ar vīru Nauri astoņus gadus pēc kāzām dala mantu.


Pagājušajā nedēļā izskanēja ziņas, ka Elīna un Nauris noslēguši līgumu par visas laulāto mantas šķirtību. Vai ģimenes kopdzīvi piemeklējušas problēmas? Kā žurnālam “Privātā Dzīve” skaidroja Elīna – šādām aizdomām nav pamata.

“Ar mūsu attiecībām viss ir vislabākajā kārtībā, tajās nekas nav mainījies. Tas ir mans un vīra lēmums. Mēs aizgājām un vienkārši to izdarījām.”


Uz jautājumu, vai tas varētu būt saistīts ar finansiālām grūtībām, influencere un uzņēmēja atbildēja: “Neuzskatām par vajadzīgu dalīties ar šādu informāciju.”

Vairāk lasi “Privātā Dzīve” jaunākajā numurā!



