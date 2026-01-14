“Tas nav normāli, bet tā tas ir!” Slaidiņš atklāj prātam neaptveramas lietas, kas notiek ar Rietumu sankcijām pret Krievijas militāro rūpniecību 0
Kā ziņo Ukrainas izlūkdienests, vairāk nekā pret pusi agresorvalsts Krievijas Federācijas militārās rūpniecības un pašu galveno – bruņmašīnu ražošanas koncernu, uzņēmumu Ural Vagon Zavod, joprojām nav piemērotas sankcijas.
Šis Ural Vagon Zavod ir Krievijas valsts korporācijas Rosteh bruņojuma holdings, kam ir galvenā loma Krievijas bruņoto spēku nodrošināšanā: ar bruņmašīnām, tankiem, artilērijas sistēmām, bruņutransportieriem un tā tālāk.
“Un pret to nav sankciju. Kopumā sankciju nav pret 23 koncerniem, ko būtu uzlikušas koalīcijas valstis. Un tas nav normāli, bet tā tas ir – daudz kas nav normāli. Tie ražo un modernizē visus Krievijas tankus, ieskaitot arī liesmu metēju sistēmas smagās, tanku atbalsta mašīnas, kā arī Krievijas Aizsardzības ministrijas vajadzībām ražo dzelzceļa vagonus personāla un militārā aprīkojuma pārvadāšana – tas ir viens liels mehānisma, kas darbina Krievijas militāro rūpniecību,” tā TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” sacīja Jānis Slaidiņš, NBS majors, Zemessardzes štāba virsnieks.
