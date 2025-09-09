“Tas nav normāli! Un cik bieži jūs mazgājaties?” Atklāj, kādas ir higiēnas prasības aprūpes namos Latvijā 0
Senioru, cilvēku ar īpašām vajadzībām aprūpe tam paredzētajās iestādēs ir sāpīgs temats, jo skaidrs, ka ne mazums bēdu stāstu dzirdēts. Šoreiz savu viedokli izteicis žurnālists Frederiks Ozols, norādot uz higiēnas noteikumiem, kas lielākajai daļai sabiedrības varētu izraisīt emocijas.
Viņš raksta X: “Vai zinājāt, ka Latvijā pat sociālās arpūpes institūciju iemītniekus, saskaņā ar normatīvajiem aktiem, siltā ūdenī pietiek mazgāt reizi desmit dienās. Un vienalga ziema vai vasara. Trīs reizes mēnesī! Un, lasot Tiesībsarga vēstules institūcijām, pat to ne vienmēr izpilda.”
Komentāros cilvēki raksta: “Ja to neizpilda- ļoti slikti un tā nedrīkst, pat ja personāla trūkst. Bet veca cilvēka āda ir tik trausla, ka ar ziepēm reizi nedēļā individuālos gadījumos var būt pat par biežu. Tāpēc vidējais reiz 10 dienās ir dermatologu akceptēts. Protams, nepildīt ir nepieļaujami.”
Uz ko Frederiks atbild, ka “Nav vidējās ādas. Nav vidējā cilvēka. Rūjienā privātā SAC mazgā biežāk un gādīgi. Rīgā – ļoti dārgā privātā SAC atsaucas uz minimālajām prasībām. Rekomendācijas ASV un Lielbritānijā – divas reizes nedēļā. Nu nav mums cita āda. Bet domāšana gan.”
Komentētāja atbild: “Atkārtoju pansionāta vadības skaidrojumu. Esmu runājusi arī ar 2 dermatologiem – viņi piekrīt. Es neesmu ne dermatologs, ne sociālais darbinieks. Esmu veca cilvēka radiniece un par šo tematu interesējos personīgi.”
Kāda cita sieviete raksta: “Un? Normāli. Lielbritānijā vanno/dušo reizi nedēļā. Katru dienu apmazgā ar mitru lupatiņu. Demences pacientus piedabūt dušā var tikai ar lielu skandālu, tos mazgā vēl retāk. Protams, tur nav tādu “normatīvo aktu”.”
“1) reize nedēļā ir biežāk nekā reize 10 dienās
2) nē, tas nav normāli.
3) Cik bieži jūs mazgājaties?
4) Jums nav pareizas informācijas par Lielbritāniju, tas tā starp citu. Varbūt tas ir kāds konkrēts pansionāts, kurā bijāt/strādājat/zināt par tādu!”
“1)Man ir pareiza informācija par uk.
2) piederīgie drīkst iet un mazgāt savu vecīti kaut rītā/vakarā. Personāla kapacitāte ir tāda kā ir.
3)higiēniskā aprūpe ar mitru sūkli augšgalā un apakšgalā ikdienā ir pilnīgi pietiekama vecam, mazkustīgam cilvēkam, kurš neskrien rīta krosu.”
❗labā prakse 2 x nedēļā. Te arī raksts, kurā citstarp, ka neadekvāta per.higiēna ASV un UK kopā rada līdz 3 milj.novēršamu infekciju ik gadus.
Skaidri paužat, ka jums nav precīzu ziņu par UK, jo prasības Anglijā, Skotijā un Velsā atšķirīgas.
Kāds ir tavs viedoklis? Vai tev ir kāds jautājums par cilvēku aprūpi, kas uztrauc, vai kas tāds, ko vēlies, lai palīdzu noskaidrot? Raksti man uz [email protected].