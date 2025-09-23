Vai par nesakoptu kapa vietu var sodīt? Rīgas kapsētu pārvaldnieks atklāj pieņemto kārtību 0
Kapsētu apsaimniekošana bieži vien raisa diskusijas par to, kas atbildīgs par kapa vietu sakopšanu un kādas sankcijas var piemērot, ja tas netiek darīts. Rīgas kapsētu pārvaldes priekšnieka pienākumu izpildītājs Gints Zēla TV24 raidījumā “Uz līnijas” uzsver, ka likums lielā mērā paļaujas uz cilvēku godaprātu, bet jautājumi par uzraudzību, sodu piemērošanu un pat videonovērošanas iespējām joprojām paliek atvērti. Tāpat arī aktuāls jautājums – kas notiks, ja netiks sakopta kapa vieta trīs mēnešu laikā pēc bērēm?
“Kā mēs redzam attiecīgajā likumprojektā nekādas sankcijas nav paredzētas, ka būtu kaut kāda atbildība par to. Tas būtu uzturētāja pienākums, esošajos saistošajos noteikumos mums arī ir paredzēts, ka pēc bērēm tuviniekam, kurš ir kapa vietas uzturētājs ir pienākums kapa vietu sakopt,” norāda Rīgas kapsētu pārvaldes priekšnieka pienākumu izpildītājs Gints Zēla.
Pēc bērēm ir virkne vainagu un ziedu, lai nepaliktu kā bioloģiska atkritumu kaudzīte, tad šāds pienākums pastāv. Ja tas netiek darīts ilglaicīgi, tad arī mūsu saistošajos noteikumos sankciju nav, tas ir uz cilvēku un tuvinieku godaprātu un atbildību, skaidro Zēla.
Vai kapos ir iespējams dabūt sodu?
Protams, ir iespējams sods, ja iebraucat bez atļaujas vai arī, ja uzstādāt aprīkojumu bez saskaņošanas. “Ja ir vēlme uzstādīt kapa vietas aprīkojumu kas ir piemineklis un tās maliņas, tad šis process ir jāsaskaņo ar attiecīgo pārzini, lai mēs būtu lietas kursā kur un kas tiek uzstādīts un kas ir tas, kurš uzstāda, attiecīgi, ja tas tiek darīts bez šī saskaņojuma, tad ir paredzēts sods,” informē Zēla.
Vai ir iespējams uzstādīt individuālas novērošanas kameras?
Individuālo novērošanas kameru uzstādīšana varētu būt diezgan sarežģīta. “Tas būtu jāpapēta, jo kapsētas ir publiska telpa, kur spēkā ir datu aizsardzības prasības. Ja persona atrodas publiskā telpā, tai ir tiesības uz personas datu aizsardzību, tostarp attiecībā uz filmēšanu. Tādēļ var rasties ļoti sarežģīts process par to, kas būs datu turētājs un kādiem mērķiem informācija tiks izmantota,” atzīst Zēla.
Tas būtu jāpapēta.” Es zinu, ka mums ir bijušas vēlmes, bet kapsētās ar videonovērošanas kameru uzstādīšanu ir viena liela problēma, kas ir gan privāto, gan pašvaldības pusē – ļoti lielas grūtības ar elektrības piegādi. Kapi mums ir mežaini, saules baterijas ir ļoti bieži jāmaina, jo nepietiek jaudas, lai tās nodrošinātu. Savukārt elektrību pievilkt ir neiespējami, jo kapsētās tās vienkārši nav. Tā ir problemātika, un tas nav lēts prieks. Mēs vienmēr iesakām personām apdrošināt savu aprīkojumu un tādā veidā pasargāt īpašumu,” norāda Zēla.