“Es esmu dzīvs!” Vīrietis pārsteidz ģimeni, ierodoties pats uz savām bērēm 0

LA.LV
14:44, 4. oktobris 2025
Ziņas Ārzemēs

Argentīnā noticis neticams gadījums – bēru ceremonijas vidū, satriekto sērotāju priekšā pēkšņi parādījies pats “nelaiķis”- 22 gadus vecs vīrietis, kuru visi uzskatīja par bojāgājušu ceļu satiksmes negadījumā. Vēlāk izrādījās, ka notikusi traģiska kļūda bojāgājušā identifikācijā, vēsta izdevums “Mirorr”.

Lasīt citas ziņas

Izdevums raksta, ka 18. septembrī kravas automašīna, kas pārvadāja cukurniedres, notrieca kādu jaunu vīrieti.

Sākotnēji policija pieļāva, ka tas varētu būt pašnāvības mēģinājums, taču  vēlāk lieta tika pārkvalificēta par slepkavību aiz neuzmanības un tika nozīmēta tiesu medicīniskā ekspertīze.
Jau nākamajā dienā kāda sieviete vērsās policijā, apgalvojot, ka atpazinusi bojā gājušo kā savu dēlu, norādot uz apģērbu un ārējām pazīmēm.

Balstoties tikai uz šo liecību, bez jebkādām papildu pārbaudēm, ķermenis tika atdots apbedīšanai.

Atvadu ceremonija notika nedēļas nogalē. Tās laikā satriekto sērotāju priekšā pēkšņi parādījās par mirušu uzskatītais vīrietis, paziņojot: “Esmu dzīvs!”.

Izrādījās, ka vīrietis bijis atvaļinājumā simtiem kilometru tālu no negadījuma vietas, tāpēc par notikušo pārpratumu neko nav  zinājis.

Policija nekavējoties vīrieti nopratināja, bet zārkā guldīto ķermeni nosūtīja atpakaļ uz morgu atkārtotai identifikācijai.

Galu galā tika noskaidrots, ka patiesībā bojā gājis 28 gadus vecais Maksimiliano Enrike Akosta.

Viņa ģimenei tikai pēc tam nodotas mirušā mirstīgās atliekas, un 23. septembrī viņš guldīts zemes klēpī dzimtajā pilsētā.

Tajā pašā laikā atklājās, ka sākotnēji Akostas tuviniekiem bija parādīts cita cilvēka līķis.

Bojāgājušā brālis pauda sašutumu, ka identifikācijas procedūra jau no paša sākuma notikusi pavirši.

Viņš stāstīja, ka tuviniekiem vairākkārt likts ierasties morgā un ka ķermenis izsniegts bez pienācīgas dokumentu pārbaudes vai ekspertīžu rezultātu sagaidīšanas.

Argentīnas Ģenerālprokuratūra ir sākusi dienesta izmeklēšanu. Tās mērķis ir noskaidrot, kādēļ notikusi virkne liktenīgu kļūdu bojāgājušā personības noteikšanā un kāpēc viņa ķermenis tika atdots apbedīšanai svešai ģimenei.

