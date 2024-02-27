TESTS. Klāt pirmā skolas diena! Vai spēj bez kļūdām izpildīt pirmklasniekam paredzētus uzdevumus? 0
Pirmais septembris ir klāt – svinīgi tērpi, ziedi skolotājām un atkal pilnas klases ar zinātkāriem bērniem. Taču vai pats šodien spētu apsēsties skolas solā un izturēt pirmklasnieka pārbaudījumus?
ReklāmaReklāma
Veselam
Kupli vai plāni mati – viss atkarīgs no tā, ko ēd. Uztura noslēpumi skaistiem matiem
8 stila kļūdas, kas liek tev izskatīties resnākai un vecākai 8
Kas svarīgāk – bērnu smaidi vai apģērbs? Skolas izsūtītā ziņa jaunā mācību gada priekšvakarā skumdina vecākus
Uzdevumi izskatās vienkārši tikai no malas, bet, kad jāatbild pašam, kļūdas pieļaut ir pavisam viegli. Tāpēc uzmanies!
Kura skaitļu virkni uzrakstīta nepareizi?
1 no 10