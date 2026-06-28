VIDEO. Spīdzinātāji? Divi policisti Rīgā pa asfaltu velk vīrieti vienos šortos – Lato Lapsa dalījies ar nepatīkamu video 0
Publicista Lato Lapsas publiskots video, kurā redzama kāda cilvēka aizturēšana, izraisījis plašu diskusiju sociālajos tīklos. Plašāka informācija par aizturētā nodarījumu vai citām niansēm nav zināma, taču video redzams, kā divi policisti cenšas panākt viena aizturētā paklausību. Aizturētais spītīgi turpina gulēt uz asfalta, tāpēc policisti sāk viņu nest, vēlāk – vilkt pa zemi.
Lato pie video raksta: “Vēl pāris ierakstu no nez ko sastrādājuša ārzemnieka aizturēšanas Rīgas centrā. Tā vietā, lai ar busiņu piebrauktu aizturēšanas vietā, Ruku, Grišinu un Jašinu mentu zaņķa “šestjorkas” cilvēku velk pa asfaltu pāri ielai, tad tur piebrauc busiņu, iekrauj, tad busiņš apgriežas un dodas tajā virzienā, kur ielas malā notika aizturēšana. Idioti vai spīdzinātāji? Pieļauju, ka divi vienā.”
Daļa komentētāju notikušajā saskata policistu neprofesionālu rīcību, citi uzskata, ka aizturētais pats pretojies likumsargiem, tāpēc situācija izskatījusies asa.
No publiski redzamā video fragmenta nav zināms, kas notika pirms filmētās epizodes, kāpēc cilvēks tika aizturēts un vai policija vēlāk sniegusi skaidrojumu. Tieši šis informācijas trūkums kļuva par vienu no galvenajiem diskusijas iemesliem.
“Kas tur vispār notiek? Kas ir šis cilvēks, kādēļ viņu mēģina aizturēt?” jautā kāds “YouTube” komentētājs. Vēl kāds piebilst: “Būtu labi uzzināt detalizētāk.”
Tikmēr sociālajā tīklā “X” komentētāji sadalījušies vairākās nometnēs. Vieni kritizē policistu rīcību un norāda, ka aizturēšana izskatījusies samocīta.
“Vienmēr esmu brīnījies par visām šīm samocītajām aizturēšanām. Senos laikos tak apmācīja, kā var mierīgi nomierināt, pareizās vietās uzspiest, mierīgi uzlikt rokudzelžus,” raksta Edgars Bērziņš.
Līdzīgi izsakās arī Aivars: “Izskatās biku neprofesionāla rīcība.” Vēl asāks ir komentētājs Helmuts, kurš ironizē, ka abi policisti, viņaprāt, sen neesot bijuši mācībās: “Domāju, Maximas apsargi strādātu profesionālāk.”
Daļa komentētāju īpaši apspriež to, ka policistiem video redzamajā situācijā, pēc viņu domām, neizdodas ātri un pārliecinoši uzlikt rokudzelžus. Kāds “X” lietotājs raksta, ka viņu mazāk satrauc tas, ka cilvēks vilkts pa zemi, bet vairāk — bezspējība uzlikt rokudzelžus.
Tomēr daudzi aizstāv policistus un uzsver — ja cilvēks pretojas, aizturēšana reti izskatās glīti. “Aizturētais varēja nepretoties policistiem un tad netiktu nekur vilkts,” raksta kāds komentētājs.
Līdzīgu viedokli pauž arī Andronik: “Ja negribi, lai brutāli velk pa zemi, vajag beigt spirināties pretī, piecelties kājiņās un pildīt policistu prasības.” Viņš piebilst, ka cer — aizturēšana bijusi pamatota.
Arī Jānis norāda: “Tur tak redzams, ka čalis pretojas.” Savukārt komentētājs ar segvārdu LatvijasBoss lakoniski raksta: “Lai velk. Policija malači, ka aiztur.”
Vienlaikus komentāros izskan arī jautājums par to, vai aizturētā persona bijusi ārvalstnieks. Daži lietotāji to pieņem kā faktu, lai gan no paša publiskotā video fragmenta vien to pārbaudīt nav iespējams. Tieši šī versija izraisīja arī asus un vietām ksenofobiskus komentārus, kuros daļa cilvēku sāka vispārināt par iebraucējiem Latvijā.
Kāds komentētājs jautā: “Ko tad ‘ārzemnieks’ ir sastrādājis?” Viņš piebilst, ka policijas rīcību varot vērtēt tikai tad, ja zināms, kas pirms tam noticis — vai cilvēks apdraudējis citus, uzmācies garāmgājējiem vai izdarījis ko daudz mazāk nopietnu.
Šis jautājums komentāros atkārtojas vairākkārt — vieni prasa zināt aizturēšanas iemeslu, citi uzskata, ka policijas darbs jāvērtē pēc paša redzamā fakta: cilvēks tiek aizturēts un, kā šķiet daļai skatītāju, pretojas.
Diskusijā netrūkst arī ironijas. Kāds “YouTube” komentētājs krievu valodā raksta, ka policisti “palīdz nogurušam cilvēkam pāriet pāri gājēju pārejai”. Cits salīdzina video ar Benija Hila skečiem. Vēl kāds pajoko: “Un gāja pārgājiena trešā diena.”
Tomēr aiz jokiem redzama arī plašāka tēma — cilvēki arvien biežāk publiski vērtē policijas darbu pēc īsiem video fragmentiem, kuros nav redzams ne notikuma sākums, ne pilns konteksts. Vieniem pietiek ar redzēto, lai runātu par neprofesionālu aizturēšanu, citi uzskata, ka šādos gadījumos jāgaida policijas skaidrojums un jāņem vērā arī aizturētā uzvedība.
Kopumā diskusija atklāj, cik ātri viena aizturēšanas epizode sociālajos tīklos pārvēršas daudz plašākā strīdā — par policijas sagatavotību, spēka pielietošanu, cilvēku nepakļaušanos, sabiedrības drošību un attieksmi pret iespējamiem iebraucējiem.