Pat zinātniekiem ir grūti noticēt – 11 gadus vecs zēns, pastaigājoties pa pludmali, atradis ko pavisam dīvainu 0
11 gadus vecs zēns Lielbritānijā piedzīvojis neticamu atradumu — pastaigas laikā pa pludmali viņš pamanījis akmenim līdzīgu priekšmetu, kas izrādījies aptuveni 1,8 miljonus gadu vecs izmiruša ziloņa radinieka zobs, vēsta “New York Post”, atsaucoties uz “South West News Service”.
Zēns Čārlijs Orčards-Lails kopā ar ģimeni maijā pastaigājās pa Īstleinas pludmali Bodzijā, nelielā piekrastes ciematā Safolkā, Anglijā. Interesanti, ka īsi pirms atraduma viņš esot runājis par savu mīlestību pret ziloņiem.
Čārlija mamma Eleonora stāstījusi, ka viņi gājuši gar krastu, kad pie viļņiem pamanījuši kādu neparastu priekšmetu. Tas neizskatījies pēc parasta akmens.
Viņa atzinusi, ka priekšmets uzreiz piesaistījis gan viņas, gan dēla uzmanību, jo tam bijusi citāda forma un sajūta nekā pārējiem pludmalē redzamajiem akmeņiem.
Vēlāk noskaidrojies, ka atradums ir augšējais kreisais dzeroklis, kas piederējis Anancus avernensis — izmirušam ziloņu dzimtas dzīvniekam, kas uz Zemes dzīvojis pirms gandrīz diviem miljoniem gadu. To apstiprinājis Londonas Dabas vēstures muzeja paleontoloģijas profesors Adrians Listers.
Atrastais zobs ir aptuveni četras collas jeb vairāk nekā desmit centimetrus plats. Tā emalja saglabājusies un daudzu tūkstošu gadu laikā mineralizējusies.
Eksperti pieļauj, ka zobs krastā nonācis erozijas dēļ. Tas, visticamāk, atdalījies no fosilijām bagātajiem “Red Crag” klintāju slāņiem, kas stiepjas gar daļu Anglijas austrumu piekrastes.
Ģimeni īpaši pārsteidzis sakritību pilnais brīdis — tikai aptuveni desmit minūtes pirms atraduma Čārlijs esot mammai stāstījis, cik ļoti viņam patīk ziloņi.
Eleonora atzinusi, ka viņai grūti noticēt, ka kaut kas tik sens — gandrīz divus miljonus gadu vecs — var vienkārši izskaloties pludmalē un nonākt cilvēka rokās.
Šis atradums zēnam kļuvis par īstu piedzīvojumu un reizē arī atgādinājumu, ka reizēm pat parasta pastaiga gar jūru var pārvērsties negaidītā ceļojumā tālā pagātnē.