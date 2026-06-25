TESTS. Ja spēj pareizi atbildēt vismaz uz 75% jautājumu, tavā pasē ir pamats būt norādei par Latvijas pilsonību 0
Vai tu zini, kas ir galvenā garšviela Jāņu sierā, no kā top skābais krējums un kur visērtāk saspraust vasarā salasītās meža zemenītes?
Šis ir neliels, bet ļoti latvisks un vasarīgs tests par mūsu tradīcijām, valodu, ikdienas paradumiem un kultūras īpatnībām. Daži jautājumi būs pavisam vienkārši, citi liks pakasīt pakausi, bet viens ir skaidrs — ja spēsi pareizi atbildēt vismaz uz 75% jautājumu, tavā pasē patiešām ir pamats būt norādei par Latvijas pilsonību.
Kas ir galvenā garšviela Jāņu sierā?