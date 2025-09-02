TESTS. Vai atceries šīs 80. un 90. gadu pagalma spēles? Ja nevari iegūt 80%, mums viss ir skaidrs… 0
Vai atceries laiku, kad mājas pagalms bija labākais rotaļu laukums un viedtālruņi vēl nebija aizstājuši bērnu smieklus? Bērni mājās ieradās vien tad, kad satumsa… Ceļi bija nobrāzti, plaukstas zilumos, bet sirdī patiesa laime un bērnišķīgs prieks.
Dažādas spēles satuvināja un lika stundām ilgi aizmirst par pulksteņa eksistenci. Tagad laiks pārbaudīt – cik daudzas no šīm 80. un 90. gadu pagalma spēlēm tu vēl atceries?
Bērni uz zemes zīmēja kvadrātus ar cipariem un ar vienu kāju tos izleca. Kā sauca šo spēli?