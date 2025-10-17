Pret dēlu bija ne tikai vardarbīgi, bet arī nemīlēja un deva dzert: medijs atklāj jaunu informāciju par traģiskajiem notikumiem Liepājā 0
Jau ziņots par traģiskajiem notikumiem Liepājā, kur nežēlīgi pret 13 gadus vecu zēnu izturējusies viņa māte un patēvs.
Kā ziņo portāls “Liepājniekiem”, abi liepājnieki savos sociālo mediju profilos bija dalījušies tikai ar pāris fotogrāfijām, kurās redzami kopā ar savu gadu veco meitu.
Pēc tam, kad Valsts policija (VP) šonedēļ publiskoja šokējošu informāciju par ilgstošu vardarbību pret 13 gadus vecu zēnu, kuru viņa māte un patēvs esot turējuši piesietu pie radiatora, medijos nonāca abu vecāku fotogrāfijas. Nākamajā dienā mātes Svetlanas un patēva Andreja profils “Facebook” platformā pazuda. Iespējams, kontu dzēsusi pati zēna māte, kura šobrīd atrodas mājas arestā.
Kā vairāki avoti norādījuši portālam “Liepājniekiem”, ģimene dzīvojusi “Laumas” mikrorajonā, un gan zēna māte, gan patēvs esot bieži lietojuši apreibinošas vielas. To apstiprina arī kāda Svetlanas paziņa, kura gan atzīst, ka ar viņu neesot uzturējusi kontaktus jau ilgāku laiku.
“Narkotikas viņa lieto jau apmēram no 2016. gada. Viss iesākās ar kaut kādām tabletēm, bet, cik dzirdēju, tagad jau abi pārgājuši uz kaut ko stiprāku,” stāsta sieviete.
Pēc viņas teiktā, līdz šim nekas neliecināja par fizisku vardarbību pret zēnu.
“Sanāk, ka devuši lietot alkoholu arī viņam,” spriež Svetlanas paziņa.
Tikmēr kāds cits “Laumas” rajona iedzīvotājs “Liepājniekiem” pastāstījis, ka Svetlana kādu laiku esot mēģinājusi pārtraukt apreibinošu vielu lietošanu, taču, satiekot Andreju, atkarība atgriezusies.
Portālam izdevās sazināties arī ar Svetlanas māsu, tomēr viņa atteicās sniegt jebkādus komentārus par notikušo.