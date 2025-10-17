Ilustratīvs attēls
Ilustratīvs attēls
Foto: SHUTTERSTOCK

Pret dēlu bija ne tikai vardarbīgi, bet arī nemīlēja un deva dzert: medijs atklāj jaunu informāciju par traģiskajiem notikumiem Liepājā 0

LA.LV
15:43, 17. oktobris 2025
Ziņas Krimināls

Jau ziņots par traģiskajiem notikumiem Liepājā, kur nežēlīgi pret 13 gadus vecu zēnu izturējusies viņa māte un patēvs.

Reklāma
Reklāma
Plāno iegādāties lietotu auto? 13 automašīnas, kuras var iegādāties pat ar lielu nobraukumu 54
“Pases pazudušas, iestrēguši Arābu Emirātos, būs jāmaksā 6000 eiro,” Didrihsone atklāj, ka nezina, kā tiks uz Latviju
Kokteilis
VIDEO. “Pacēlām viņai vēderu, un tur viss bija jēls līdz kaulam!” Šova zvaigzne Margarita Kolosova vaino mediķus mammas nāvē 63
Lasīt citas ziņas

Kā ziņo portāls “Liepājniekiem”, abi liepājnieki savos sociālo mediju profilos bija dalījušies tikai ar pāris fotogrāfijām, kurās redzami kopā ar savu gadu veco meitu.

Pēc tam, kad Valsts policija (VP) šonedēļ publiskoja šokējošu informāciju par ilgstošu vardarbību pret 13 gadus vecu zēnu, kuru viņa māte un patēvs esot turējuši piesietu pie radiatora, medijos nonāca abu vecāku fotogrāfijas. Nākamajā dienā mātes Svetlanas un patēva Andreja profils “Facebook” platformā pazuda. Iespējams, kontu dzēsusi pati zēna māte, kura šobrīd atrodas mājas arestā.

CITI ŠOBRĪD LASA
Krimināls
Netālu no Valmieras autobuss nāvējoši notriec gājēju; vietējiem par notikušo ir sava versija
“Mēs ar cieņu sagaidām prezidentu Vladimiru Putinu” – lai arī ES dalībvalsts, Ungārija spēlē pēc Putina noteikumiem
Dārzs
Iesaka audzētāja: kā ilgāk uzglabāt ķirbjus?

Kā vairāki avoti norādījuši portālam “Liepājniekiem”, ģimene dzīvojusi “Laumas” mikrorajonā, un gan zēna māte, gan patēvs esot bieži lietojuši apreibinošas vielas. To apstiprina arī kāda Svetlanas paziņa, kura gan atzīst, ka ar viņu neesot uzturējusi kontaktus jau ilgāku laiku.

“Narkotikas viņa lieto jau apmēram no 2016. gada. Viss iesākās ar kaut kādām tabletēm, bet, cik dzirdēju, tagad jau abi pārgājuši uz kaut ko stiprāku,” stāsta sieviete.

Pēc viņas teiktā, līdz šim nekas neliecināja par fizisku vardarbību pret zēnu.

“Vien varu pateikt to, ka zēns tā īsti nav bijis mīlēts,” viņa piebilst, atklājot, ka abi vecāki bieži redzēti uz ielas ar alkohola pudelēm rokās. Turklāt alkohols, kā viņa norāda, bijis arī zēna rokās.

“Sanāk, ka devuši lietot alkoholu arī viņam,” spriež Svetlanas paziņa.

Tikmēr kāds cits “Laumas” rajona iedzīvotājs “Liepājniekiem” pastāstījis, ka Svetlana kādu laiku esot mēģinājusi pārtraukt apreibinošu vielu lietošanu, taču, satiekot Andreju, atkarība atgriezusies.

Portālam izdevās sazināties arī ar Svetlanas māsu, tomēr viņa atteicās sniegt jebkādus komentārus par notikušo.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
RAKSTA REDAKTORS
“Video skaidri redzams, ka jaunieši autobusā….” “Liepājas Autobusu parks” skaidro sūdzību un atklāj patiesību
Krimināls
Liepājā kāds zēns piesiets pie radiatoriem, to nodarījuši viņa paša vecāki. Arī kaimiņi nekur neziņoja
“Kamēr bērns nav izvarots, policiju ar sīkumiem labāk netraucēt.” Sabiedrību satriec lēmums Liepājas kebabnīcas lietā
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.