Tiek solīta pat 7000 eiro alga, taču ārstu neizdodas atrast…. Jēkabpils slimnīcas problēmai esot vairāki iemesli 18
Par medicīnu un izglītību ārpus galvaspilsētas jau šobrīd runājam daudz, taču, iespējams, nākotnē runāsim vēl vairāk. “Jēkabpils laiks” šonedēļ raksta par kādu satraucošu situāciju pilsētas slimnīcā, kurai šobrīd nekādi nav redzams risinājums.
Kā vēsta “Jēkabpils laiks”, kopš februāra SIA “Jēkabpils reģionālā slimnīca” uz laiku ir apturēta stacionārā traumatoloģijas profila darbība, jo no Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīcas saņemtas sūdzības par abu slimnīcas traumatologu darbu. Šobrīd neatliekamo palīdzību sniedz ārsta palīgi vai ķirurgi, bet nepieciešamības gadījumā pacienti tiek pārvesti uz citiem stacionāriem, pārsvarā uz Madonu.
Jēkabpils slimnīca izsludinājusi pieteikšanos vairākām vakancēm — traumatoloģijas nodaļas vadītāja, traumatologa, ortopēda un dežūrtraumatologa amatam darbam ambulatorajā, kā arī Neatliekamās palīdzības un uzņemšanas nodaļā.
Prasības traumatoloģijas nodaļas vadītājam ir ārsta grāds, traumatologa un ortopēda sertifikāts, valsts valodas prasme augstākajā līmenī, labas iemaņas darbā ar datoru (MS Office), kā arī pieredze darbā ar “Ārsta biroju” un e-veselības sistēmu. Pretendentiem tiek piedāvāta vidējā bruto darba samaksa 7000 eiro apmērā. To veido pamatalga par pilnu slodzi — 3500 eiro mēnesī — un vēl 3500 eiro par ambulatoro darbu, maksas operācijām, darba intensitāti, virsstundām, piemaksām par stāžu un citiem maksājumiem saskaņā ar Darba likumu un darba koplīgumu.
Līdzīgas prasības noteiktas arī traumatologam un ortopēdam, kuriem tiek piedāvāts vidējais bruto atalgojums 6000 eiro. Abiem speciālistiem paredzēta arī iespēja, savstarpēji vienojoties, strādāt nepilnu slodzi.
Jēkabpils novada domes priekšsēdētāja vietnieks veselības un sociālo pakalpojumu jautājumos Aivars Vanags informē, ka sākotnēji bija plānots nodaļas darbu atjaunot līdz vasarai, taču šobrīd speciālistu meklēšanu viņš raksturo ar teicienu “meklēt adatu siena kaudzē”.
Līdz šim neviens nopietns pretendents vēlmi strādāt Jēkabpilī nav izteicis. Viens kandidāts gan bijis, taču ar nosacījumu, ka būtiski tiktu palielināts atalgojums, ko slimnīca nevar atļauties. Pašlaik cerības tiek liktas uz traumatoloģijas rezidentiem, tomēr viņi darbu varētu sākt tikai pēc diviem gadiem.
Ja divu mēnešu laikā neizdosies atrast speciālistu, vietvara plāno sākt sarunas ar Veselības ministriju, lai meklētu citus risinājumus. Viens no tiem varētu būt nodaļas slēgšana līdz brīdim, kad darbu varēs uzsākt rezidenti.
Diskusijas par šo tēmu notiek arī soctīklā “Threads”, tās aizsācis kāds lietotājs ar rosinājumu: “7 000 par slodzi + piemaksas. Uzraksti komentāru, kāpēc par šādu atalgojumu “nopietnu pretendentu joprojām nav”!”
Lūk, arī komentētāju viedokļi!
Ziņo!
Ja arī Tu vēlies padalīties ar savu stāstuZiņo!