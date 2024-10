“Tik daudz naudas ir izpļekarēts! Ārprāc!” Mācītājs Krists Kalniņš sašutis par amatpersonu atbildības trūkumu Ieteikt







“Ir tik daudz naudas izpļekarēts! Nupat skatījos tos uzceltos tiltu balstus, kuri īstenībā netiks izmantoti “Rail Baltica”, un vēl cels kaut ko tiltam… Es domāju, ārprāc!” tā savu sašutumu TV24 raidījumā “Preses klubs” pauda mācītājs Krists Kalniņš, diskutējot par valsts mēroga projektiem, kuros tiek ieguldīti arī valsts budžeta līdzekļi, kā arī par amatpersonu atbildību.

Reklāma Reklāma

“Kamēr poltiķiem Latvijā un arī šīm valsts kapitālsabiedrībām nebūs atbildība par to, ko viņi dara ar naudu un projektiem, nu, es domāju, tas viss ir tāds ar ūdeni…” riņķojot ar roku apļus, sacīja Kalniņš. “Mēs varam kaut ko iesaldēt un kaut ko atsaldēt, bet ja sistēma pēc būtības pieļauj, ka valstī var izpļekarēt miljoniem, miljardiem [eiro] un neviens par to neatbild…! Neviens par to neatbild!” emocionāli izteicās mācītājs.

“Mums ir ministri, kas ir bijuši projektā iesaistīti un kas ir pilnīgās auzās aizgājis… Tagad mums ir āzis par dārznieku iecelts!” secināja mācītājs Kalniņš TV24 raidījuma “Preses klubs” diskusijā par valsts finansētiem projektiem un amatpersonu atbildības trūkumu par naudas izlietošanu.