Vienkārša recepte sātīgiem kāpostiem ar cūkgaļas ribiņām 0

12:29, 8. decembris 2025
Šis ēdiens apvieno mīkstas, sulīgas cūkgaļas ribiņas ar kraukšķīgiem, aromātiskiem kāpostiem un rudens garšvielām. Ideāli piemērots siltām vakariņu maltītēm ģimenes lokā.

Sastāvdaļas:

cūkgaļas ribiņas – 800 g;

baltie kāposti – 1,3 kg;

sīpols – 1 gab. (liels);

burkāns – 1 gab.;

tomātu pasta – 1 ēdamkarote;

malta paprika – 2 tējkarotes;

lauru lapa – 1 gab.;

ūdens – 120 ml;

sviests – 1 tējkarote;

malti melnie pipari – pēc garšas;

sāls – pēc garšas;

augu eļļa cepšanai.

Pagatavošana:

  1. Nomazgājiet cūkgaļas ribiņas, nosusiniet ar papīra dvieli un sagrieziet porcijās. Pārkaisiet ar sāli un pipariem.
  2. Nomizojiet sīpolu un burkānu. Sīpolu sagrieziet vidēja lieluma kubiciņos, burkānu sarīvējiet uz rupjās rīves.
  3. Kāpostus sagrieziet lielās strēmelēs.
  4. Uzkarsējiet augu eļļu pannā un apcepiet cūkgaļas ribiņas no abām pusēm līdz zeltaini brūnai krāsai. Tad izņemiet ribiņas un lieciet šķīvī.
  5. Tajā pašā pannā apcepiet sīpolus līdz mīkstam, pēc tam pievienojiet burkānus un apcepiet vēl 2 minūtes. Pievienojiet tomātu pastu un turpiniet cept vēl aptuveni 2 minūtes.
  6. Pārlejiet visu ar karstu ūdeni, pievienojiet kāpostus, ribiņas, sviestu, papriku, melnos piparus, lauru lapu un sāli. Samaisiet un uzlieciet vāku.
  7. Sautējiet uz lēnas uguns 15–20 minūtes, ik pa laikam apmaisot, līdz kāposti un gaļa ir mīksti un aromātiski.

Lai labi garšo!

