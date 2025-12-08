Vienkārša recepte sātīgiem kāpostiem ar cūkgaļas ribiņām 0
Šis ēdiens apvieno mīkstas, sulīgas cūkgaļas ribiņas ar kraukšķīgiem, aromātiskiem kāpostiem un rudens garšvielām. Ideāli piemērots siltām vakariņu maltītēm ģimenes lokā.
Sastāvdaļas:
cūkgaļas ribiņas – 800 g;
baltie kāposti – 1,3 kg;
sīpols – 1 gab. (liels);
burkāns – 1 gab.;
tomātu pasta – 1 ēdamkarote;
malta paprika – 2 tējkarotes;
lauru lapa – 1 gab.;
ūdens – 120 ml;
sviests – 1 tējkarote;
malti melnie pipari – pēc garšas;
sāls – pēc garšas;
augu eļļa cepšanai.
Pagatavošana:
- Nomazgājiet cūkgaļas ribiņas, nosusiniet ar papīra dvieli un sagrieziet porcijās. Pārkaisiet ar sāli un pipariem.
- Nomizojiet sīpolu un burkānu. Sīpolu sagrieziet vidēja lieluma kubiciņos, burkānu sarīvējiet uz rupjās rīves.
- Kāpostus sagrieziet lielās strēmelēs.
- Uzkarsējiet augu eļļu pannā un apcepiet cūkgaļas ribiņas no abām pusēm līdz zeltaini brūnai krāsai. Tad izņemiet ribiņas un lieciet šķīvī.
- Tajā pašā pannā apcepiet sīpolus līdz mīkstam, pēc tam pievienojiet burkānus un apcepiet vēl 2 minūtes. Pievienojiet tomātu pastu un turpiniet cept vēl aptuveni 2 minūtes.
- Pārlejiet visu ar karstu ūdeni, pievienojiet kāpostus, ribiņas, sviestu, papriku, melnos piparus, lauru lapu un sāli. Samaisiet un uzlieciet vāku.
- Sautējiet uz lēnas uguns 15–20 minūtes, ik pa laikam apmaisot, līdz kāposti un gaļa ir mīksti un aromātiski.
Lai labi garšo!