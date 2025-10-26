Foto: LETA

"Tomahawk" epopeja – psiholoģiska spēle pret Krieviju? Garisons sliecas uzskatīt, ka patiesībā ASV…

LETA
9:21, 26. oktobris 2025
Ziņas Ārzemēs

Epopeja ar raķetēm “Tomahawk” bija ļoti veiksmīga ASV psiholoģiskā operācija, ko ASV īstenoja pret Krieviju, mēģinot piespiest to valsti piekāpties un atkal sākt sarunas, aģentūrai LETA pauda jūras dronu ražošanas uzņēmuma “NEWT21” valdes priekšsēdētājs, bijušais Latvijas Aizsardzības ministrijas (AM) valsts sekretārs Jānis Garisons.

Vienlaikus Garisons sliecas uzskatīt, ka patiesībā ASV pagaidām nav bijis reāla nodoma Ukrainai piešķirt šīs raķetes.

Skaidrojot psiholoģiskās operācijas ietekmi, eksperts norādīja, ka jau padomju laikos “Tomahawk” bija diezgan liels bieds, turklāt, ja tagad šādas raķetes nokļūtu Ukrainas rīcībā, tas kardināli nemainītu kara gaitu, bet varētu daudzas lietas ietekmēt, jo šīs raķetes lido zemu, var izvairīties no radariem un tām ir liels darbības rādiuss.

Tas nozīmē, ka potenciālā trieciena rādiusā nokļūtu daudzi Krievijas militārie objekti, kurus ar droniem Ukraina patlaban nevar efektīvi ietekmēt vai iznīcināt, tai skaitā lidostas, apgādes līnijas, noliktavas un komandcentri.

“Tāpat, protams, pati Maskava nokļūtu šajā darbības rādiusā,” uzsvēra eksperts.

Jau ziņots, ka Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis ceturtdien aicināja Eiropas Savienības līderus nodrošināt Ukrainai tālās darbības ieročus, ar šo aicinājumu nākot klajā pēc tam, kad ASV prezidents Donalds Tramps bija noraidījis viņa lūgumu piešķirt raķetes “Tomahawk”.

