Starp mācīšanos, mājasdarbiem un ieskaitēm bērni ir pelnījuši arī atpūtu. Kādas ir labākās skolēnu ekskursijas šajā gadā? Kāpēc vispār klases ekskursijas ir būtiskas un ir svarīgi tajās doties vismaz vienu līdz divas reizes gadā? Lasiet un uzziniet šajā informatīvajā rakstā!

Kāpēc skolēnu ekskursijas ir svarīgas?

Visdrīzāk, ka klases ekskursijas nav primārais punkts mācību gada plānā, tomēr par tām nevajadzētu arī aizmirst. Ekskursijām ir būtiska loma ne tikai jaunu zināšanu iegūšanai, bet arī iekšējās vides uzlabošanai.

Iemesli, kāpēc rīkot klases ekskursijas:

izziņas iespējas interesantā un neierastā veidā;

jaunu prasmju iegūšana;

iespēja piedzīvot ko nebijušu un neredzētu;

iespēja gūt pozitīvas emocijas un neaizmirstamu pieredzi;

veids, kā savā starpā saliedēt klasesbiedrus un radīt draudzīgu atmosfēru;

izklaide un atpūta, lai mazinātu ikdienas uztraukumu.

Klases ekskursija mums jau sen vairs nav jāuztver kā vienkārši diena, kad bērni tā vietā, lai ietu uz mācību stundām, dodas izklaidēties. Skolēnu ekskursijas ir daudz kas vairāk un to nozīmi pierāda arī dažādi pētījumi un aptaujas.

Statistikas dati

No 2017. gada līdz 2019. gadam veiktā Erasmus+ Jaunatne darbībā stratēģiskās partnerības projekta “Jauniešu dzīves kvalitātes izpēte Baltijas valstīs” ziņojumā ir apkopota analītiskā informācija par skolas vidi un izglītības kvalitāti.

Starptautiskie OECD PISA pētījumu dati rāda, ka vērtējot vispārējo izglītības situāciju visās trīs Baltijas valstīs, katrā no tām situācija ir citāda. Mūsu kaimiņvalsts Igaunijas dati, skatoties no dažādām izglītības šķautnēm, ir virs OECD vidējiem rādītājiem. Vērtējot tos kopumā, pat vieni no labākajiem starp visām pētījuma dalībvalstīm. Savukārt Lietuvas un mūsu valsts dati ir krietni zemāki par OECD vidējiem rādītājiem. Tas ir attiecināms uz sekmēm mācību priekšmetos, problēmu risināšanu u.c.

Zemi rādītāji

Pētījumā iegūtie dati norāda, ka situācija visās trīs Baltijas valstīs ir zema tieši skolas vides un skolēnu piederības sajūtas aspektā.

Procentuāli, cik skolēnu atzīst, ka jūt pārinodarījumu no citiem (izsmiešana, fiziska vardarbība, draudu saņemšana u. tml.):

18% Latvijā;

10% Lietuvā;

10% Igaunijā.

Vidējais rādītājs OECD valstīs ir 9%, tādēļ skumji apzināties, ka mūsu valstī tas ir uz pusi lielāks. Savukārt, par iespējām pašiem ietekmēt skolas un augstskolas vidi pozitīvi norāda 42% aptaujātie Igaunijā un 27%-29% respondentu Lietuvā un Latvijā.

Ko varam secināt?

Gan izglītības kvalitāte, gan skolas vide un labsajūta tajā atrodoties būtiski ietekmē skolēnu izglītības līmeni un līdz ar to arī iespējas tālāk dzīvē. Dati norāda, ka Latvijā ir nepieciešami uzlabojumi izglītības sistēmā – sākot no mācību satura un pedagogu darba, beidzot ar skolas vidi un gan jauniešu, gan viņu vecāku iesaisti uzlabojumu veikšanā.

Tas pierāda, ka skolēnu ekskursijas ir svarīgs aspekts, kas var krietni uzlabot jauniešu ikdienu skolā. Saliedēta klase nozīmē savstarpējo draudzību un samazinātu risku kādam skolēnam tikt apceltam un apsmietam. Turpiniet lasīt rakstu, lai klases ekskursija izdotos un sniegtu vēlamo rezultātu!

TOP 4 skolēnu ekskursijas aktivitātes

Cik labi, ka mūsdienās ir plašas izvēles iespējas ikvienā jomā. Arī klases ekskursijas ir krietni mainījušās un šobrīd piedāvājums ir iespaidīgs. Apvienojiet lietderīgo ar patīkamo, skolēnu ekskursijas dienā apmeklējot ne tikai teātri vai muzeju, bet arī kādu izklaidējošu un sportisku aktivitāti. Kādu? Plašāku informāciju lasiet turpmāk rakstā!

1. Lāzerpeintbols jeb lāzertags

Klases ekskursija, kas jau vairākus gadus ierindojas topa augšgalā. Šī ir sportiska un dinamiska aktivitāte, kas patiks gan meitenēm, gan zēniem. Būs ko darīt arī kūtrākajiem jauniešiem. Turklāt, bieži vien spēlē iesaistās arī skolotājas. Pēc spēles iespējams pasēdēt atpūtas zonās un pārrunāt piedzīvoto. Vai var būt vēl labāka klases ekskursija? Mūsuprāt, nē!

Lāzera peintbola apraksts:

spēle notiek divās komandās, katra komanda cīnās par uzvaru, bet spēlētāji par labāko individuālo rezultātu;

spēlē tiek izmantoti "ieroči", kas "šauj" ar veselībai nekaitīgu infrasarkano staru tāpat kā TV pultis. Tas nozīmē, ka trāpījums nav

sāpīgs un neatstāj zilumus vai sasitumus. Trāpījumu var just tikai ar vibrāciju un skaņas signālu ekipējumā;

spēle notiek īpaši pielāgotos laukumus ar dažādiem nocietinājumiem un aizsegiem, piemēram, smilšu maisiem, lielizmēra riepām, kastēm u. tml.

var spēlēt gan iekštelpās, gan āra laukumos. Spēles gaitu neietekmē laikapstākļi, tādēļ ārā var spēlēt arī lietū un sniegā;

visu pasākuma laiku ar grupu ir instruktors, kurš izskaidro ekipējuma lietošanas noteikumus, uzrauga kārtību un dod misijas;

misiju izpildei tiek izmantoti papildu aksesuāri, piemēram, karogi, kannas, mucas, interaktīvi punki u.c.;

pēc spēles katrs spēlētājs saņem diplomu ar savu rezultātu un statistiku;

pasākuma laikā vienam ar otru ir jāsadarbojas, lai ar savu komandu sasniegtu pēc iespējas labāku rezultātu.

Lāzertag ir lieliska komandu spēle, kas saliedēs un satuvinās kolektīvu. Tāpat tā ir iespēja atklāt sevī līdera dotības, lai dotu norādes saviem komandas biedriem par labāko stratēģiju spēles misijas jeb uzdevuma izpildei. Šādas skolēnu ekskursijas patiks gan mazāko, gan lielāko klašu bērniem.

Kuru lāzerpeintbola parku izvēlēties?

Liela pieredze ir izklaides parkam “GUNSnLASERS”, kas atrodas vairākās lokācijās Rīgā. Uzņēmums ik gadu rīko ļoti daudz klases ekskursijas. Laukumi ir pietiekoši plaši, lai uzņemtu arī lielas grupas. Zvaniet pa tel. Nr. 27274646 (pēc savienojuma, spiediet pogu 1 un atkal 1) un uzziniet plašāku informāciju!

“GUNSnLASERS” lāzera peintbola parki atrodas:

Šampētera ielā 1, Rīgā (pie Zasulauka dzelzceļa stacijas, senā manufaktūras rūpnīcas ēkā un tās teritorijā);

Viestura prospektā 2, Rīgā (Mežaparkā, kādreizējā militārajā bāzē);

Mārkalnes ielā 10, Rīgā (Juglā, kādreizējā manufaktūras rūpnīcā).

Lai saņemtu plašāku informāciju, apmeklējiet izklaides centra mājaslapu www.gunsnlasers.lv vai rakstiet uz e-pastu [email protected], norādot klases ekskursija!

2. Virtuālā realitāte jeb VR

Klases ekskursijas jaunums, kas aizraus jo sevišķi lielāko klašu skolēnus. Virtuālās realitātes istabas ļauj piedzīvot vēl nebijušas emocijas, ienirstot virtuālā pasaulē un iejūtoties kāda supervaroņa vai izcila sportista tēlā.

Kas ir virtuālās realitātes istaba?

Īpaši pielāgota telpa, kurā var uzspēlēt pasaulē populāras VR spēles.

Spēlētājiem tiek nodrošināts viss nepieciešamais – virtuālās realitātes brilles, attēlojuma ekrāni, austiņas, sviras, licencētas spēles, atpūtas zonas ar galdiņiem.

Uz vietas ir pieejamas labākās licencētās spēles, piemēram, “Onward”, “Blade & Sorcery: Nomad”, “Epic Roller Coasters”, “Gorilla Tag”, “Beat Saber”, “Bogo” un daudzas citas.

Pasākuma izmaksas ir atkarīgas no cilvēku skaita, izmantoto briļļu skaita, kā arī stundām, cik ilgi vēlas uzspēlēt.

Kur pieejamas šādas skolēnu ekskursijas? Virtuālās realitātes istabā Rīgā, Mārkalnes ielā 10! Te jūsu kompānijai būs pieejamas izremontētas un apsildāmas telpas ar atpūtas zonu, bezmaksas stāvvietu un kafiju skolotājām. Lai pasākums būtu vēl interesantāks, uz vietas ir pieejamas papildu aktivitātes – lāzertags, elektrokartingi un airsofts.

Lai saņemtu klases ekskursijas piedāvājumu virtuālās realitātes telpai, rakstiet e-pastu uz [email protected] vai arī zvaniet pa tel. nr. +371 27274646 (kad savienots, nospiediet taustiņu 1 un 1)! Lielākām grupām ir izdevīgāka cena, taču droši var nākt spēlēt arī mazas kompānijas. Vairāk informācijas par piedāvājumu lasiet www.gunsnlasers.lv!

3. Elektrokartingi

Braucieni ar elektrokartingiem ir veids, kā bērniem un jauniešiem ne tikai izklaidēties, bet arī mācīties satiksmes drošību un pirmās iemaņas braukšanā pie auto stūres. Šāda mācīšanās būs aizraujoša un lietderīga.

“GUNSnLASERS” elektrokartingu trase:

atrodas Rīgā, Mārkalnes ielā 10 (Jugla);

ir izveidota iekštelpās, tādēļ var apmeklēt un braukt visu gadu;

piedāvā labiekārtotas atpūtas zonas, kurās var nest līdzi savus ēdienus un dzērienus, kā arī tādas papildu aktivitātes kā lāzerpeintbolu un airsoft;

ir piemērota arī bērniem, jo var braukt, ja augums ir vismaz 1,2m (pieejami gan bērnu, gan pieaugušo kartingi);

ir piemērota arī iesācējiem, jo elektrokartingu jaudu var regulēt.

Elektrokartingi ir daudz labāka alternatīva benzīna braucamajiem, jo nerada pasaulei kaitīgos degvielas izmešus. Elektrokartingi darbojas ar baterijām, kas tiek uzlādētas un lietotas atkal un atkal.

Lai pieteiktu klases ekskursiju elektrokartingos:

rakstiet e-pasta vēstuli uz adresi [email protected], norādot vēlamo datumu, laiku un braucēju skaitu;

zvaniet pa tel. Nr. 27274646 un pēc savienojuma nospiediet pogu viens un tad atkal viens;

apmeklējiet mājaslapu www.gunsnlasers.lv un aizpildiet tiešsaistes kontaktformu!

Izvēlieties mūsdienīgu izklaidi, dodoties klases ekskursijā uz elektrokartingu trasi!

4. Reball jeb peintbols ar gumijas bumbiņām

Vai Jums interesē spraigāka klases ekskursija pamatskolas un vidusskolas vecuma bērniem? Tad iesākām reball jeb peintbolu, kuru spēlē ar gumijas nevis krāsu bumbiņām. Šī peintbola lielākā priekšrocība ir tajā, ka bumbiņu skaits ir neierobežots – šauj, cik vien vēlies. Līdz ar to kopējās pasākuma izmaksas ir nedaudz zemākas, jo nav jāpiepērk papildu munīcija. Spēle notiek iekštelpu laukumos, tādēļ nav jāuztraucas par aukstu vēju, lietu vai sniegu.

Kur spēlēt reball?

Klases ekskursijām iesakām “GUNSnLASERS” iekštelpu laukumu Šampētera ielā 1, Rīgā. Laukums iekārtots rūpnieciskā ēkā, kas piešķirs pasākumam papildu autentiskumu. Pēc aktīvās daļas varat pasēdēt iekštelpu atpūtas zonā vai ārā, piknika vietā, lai pārrunātu skolēnu ekskursijas norisi un ieguvumus.

Lai pieteiktu spēli, zvaniet pa tālr. 27274646 (nospiediet 1 un 1) vai rakstiet uz e-pastu [email protected]! Šī, iespējams, būs pati labākā klases ekskursija.

Lūk, skolēnu ekskursijas var būt jautras un interesantas. Tādas, kādas patiks bērniem. Atliek tikai aptaujāt skolēnus, ko viņi vēlētos piedzīvot!