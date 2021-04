Ugunsgrēks Merķeļa ielā

Traģēdiju varēja novērst? Amatpersonas nespēj atbildēt, kurai institūcijai bija jāslēdz nelikumīgais hostelis Rīgā







Papildināts plkst.16.19.

Šodien amatpersonas, kuras piedalījās preses konferencē par traģisko ugunsgrēku Rīgā, Merķeļa ielā, nespēja atbildēt, kurai institūcijai bija jāslēdz nelikumīgais hostelis.

Rīgas mērs Mārtiņš Staķis (PP) informēja, ka Rīgas pilsētas Būvvaldes uzdevums esot konstatēt nelikumīgu būvniecību un uzdod šo būvniecību novērst un sodīt, ja tas nav izdarīts. Tikai tad, ja nelikumīga būvniecība rada tūlītējus draudus sabiedrības drošībai, būvvalde var slēgt objektu.

Savukārt iekšlietu ministrs Sandis Ģirģens (KPV LV) norādīja, ka minētajā situācijā ir runa par nelegālu komercdarbību par ko tika nodota informācija Valsts ieņēmumu dienestam (VID).

Viņaprāt liela loma šāda nelikumīga hosteļa slēgšanā būtu VID, bet pārējām tiesībsargājošajām iestādēm būtu jāsniedz atbalsta funkcijas.

Savukārt uz jautājumu, kādēļ nelikumīgais hostelis netika faktiski slēgts pēc tam, kad tajā neielaida Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta amatpersonas, kuras vēlējās veikt ugunsdrošības pārbaudi, VUGD priekšnieka vietnieks Mārtiņš Baltmanis informēja, ka VUGD darbinieki drīkst iekļūt īpašumā, ja ir izcēlies ugunsgrēks.

Šādā gadījumā VUGD ir dotas tiesības iekļūt bez saskaņošanas jebkurā īpašumā. Savukārt ugunsdrošības pārbaudi VUGD privātīpašumā var veikt tikai ar likumīgā pārstāvja klātbūtni.

Šādās situācijās VUGD darbiniekiem neesot tiesību iekļūt privātīpašumā bez saskaņošanas.

Arī Rīgas pašvaldības policijas (RPP) priekšnieks Juris Lūkass norādīja, ka pašvaldības policijai nav tiesības pieņemt lēmumu par uzņēmējdarbības izbeigšanu.

Tāpat viņš piebilda, ka RPP ik pa laikam saņem dažādus izsaukumus par dzīvokļiem un citiem objektiem, kuros izvietotas pagaidu izmitināšanas vietas. “Uzskaiti neveicam, taču ar šāda veida problemātiku šad tad saskaramies,” norādīja RPP priekšnieks.

Kā preses konferences noslēgumā atzina iekšlietu ministrs, viņaprāt, lai šādas situācijas nebūtu vēlreiz jāpiedzīvo, ir jāveic izmaiņas likumos, dodot lielākas pilnvaras dienestiem un pastiprinot īpašnieka atbildību.

Tāpat ministrs rosināja Latvijā izveidot pagaidu izmitināšanas vietu datu bāzi, lai neatkārtotos šāda veida gadījumi.

No Baltmaņa preses konferencē sniegtās informācijas izriet, ka šogad 5.janvārī VUGD saņemts iesniegums no Merķeļa ielas 8 iedzīvotājiem, par to, ka atvērts hostelis, un lūgums pārbaudīt, vai netiek pārkāptas ugunsdrošības prasības.

15.janvārī veikta neplānotā ugunsdrošības pārbaude, taču VUGD amatpersona netika ielaista objektā.

20.janvārī VUGD nosūtīja vēstuli objekta īpašniekam ar prasību līdz 27.janvārim iesniegt dienestā ar ugunsdrošību saistīto informāciju un dokumentus par objektu, kā arī 29.janvārī nodrošināt iespēju veikt valsts ugunsdrošības uzraudzību objekta pilnvarotas personas klātbūtnē.

Līdz 29.janvārim netika sniegta nekāda atbilde, tāpēc tika izsūtīta atkārtota vēstule.

1.februārī izsūtīta atkārtota vēstule ar prasību līdz 10.februārim iesniegt dienestā ar ugunsdrošību saistīto informāciju un dokumentus un 12.februārī nodrošināt veikt valsts ugunsdrošības uzraudzību. 12.februārī pārbaudi nebija iespējas veikt, jo VUGD amatpersona netika ielaista objektā.

VUGD jau iepriekš janvārī bija informējis Rīgas pilsētas būvvaldi par iespējamu patvaļīgu būvniecību, bet 17.februārī izsūtīta atkārtota vēstule objekta īpašniekam ar prasību līdz 4.martam iesniegt ar ugunsdrošību saistīto informāciju un dokumentus, kā arī 9.martā nodrošināt iespēju veikt valsts ugunsdrošības uzraudzību. 9.martā pārbaudi atkal nebija iespējas veikt, jo VUGD amatpersona netika ielaista objektā.

Savukārt martā VUGD par minēto ugunsdrošības prasību nepildīšanu minētā objekta īpašniekam piemēroja 500 eiro administratīvo sodu, kas līdz šim nav nomaksāts.

24.februārī VUGD saņemts paziņojums no būvvaldes par to, ka pieņemts lēmums uzdot objekta īpašniekam nekavējoties pārtraukt dzīvokļa telpu ekspluatāciju neatbilstoši tā projektētajam lietošanas veidam.

Kā ziņots, ugunsgrēkā nelikumīgā hostelī Merķeļa ielā 8 gāja bijā astoņi cilvēki. Glābēji evakuēja 24 cilvēkus. No tiem slimnīcā vidēji smagā stāvoklī nogādāti seši cietušie.

Pēc publiski pieejamās informācijas minētajā adresē atradies hostelis “Japanese Style Centrum”.

Internetā atrodamā informācija liecina, ka hostelis atradies 21.dzīvoklī. Zemesgrāmatas dati liecina, ka konkrētais īpašums kopš 2019.gada pieder 1996.gadā dzimušajam juristam Andrejam Gailim.

Viņam pieder arī turpat netālu Marijas ielā 1 reģistrētais “Hotels & Apartments”, kuram šajā adresē ir hostelis. 2018.gadā uzņēmums apgrozīja 83 900 eiro un strādāja ar 31 788 eiro peļņu. Dati par 2019. un 2020.gadu nav pieejami.