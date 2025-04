Donalds Tramps Foto. Scanpix/ JOE RAEDLE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Donaldam Trampam uzsākot otro prezidentūras termiņu, jau pirmajās 100 dienās izdevās radīt ievērojamas izmaiņas pasaules politiskajā un ekonomiskajā ainavā. Viņa pieņemto lēmumu ietekme ir bijusi milzīga, gan veicinot izmaiņas ārpolitikā, gan radot jaunas tendences iekšpolitikā. Kamēr pasaule joprojām mēģina saprast, kādas būs ilgtermiņa sekas, eksperti sniedz prognozes par to, kā Tramps varētu turpināt pārveidot globālo kārtību nākamajās 100 dienās, vēsta The Sun.

Pirmais solis – ārpolitika un tirdzniecības karš

Trampa otrā termiņa sākumā jau kļuva skaidrs, ka viņš turpinās izmantot savas ārpolitikas taktikas, kas bieži tiek raksturotas kā agresīvas un netipiskas. Viens no pirmajiem jautājumiem, kas piesaistīja pasaules uzmanību, bija ekonomikas karš ar Ķīnu. ASV palielināja tarifus Ķīnas importam, lai aizsargātu vietējos ražotājus. Šis solis bija daļa no Trampa “Amerika pirmajā vietā” politikas, kas uzsver ASV ekonomikas nostiprināšanu un iekšējās ražošanas attīstību.

Papildus tam, Tramps izteica vairākas provokatīvas idejas, piemēram, par iespējamo Grenlandes iegūšanu vai Kanādas pievienošanu ASV. Šie paziņojumi likuši pasaules līderiem pārdomāt Trampa pieeju ģeopolitikai, radot diskusijas par to, vai viņa lēmumi atbilst tradicionālajām diplomātiskajām normām.

Ukraina un Krievija – diplomātija un potenciālie risinājumi

Viens no lielākajiem Trampa izaicinājumiem ir Krievijas uzsāktais karš Ukrainā. Pirmajās 100 dienās viņš izteica apņemšanos ātri atrisināt šo konfliktu, tomēr, neskatoties uz dažādiem centieniem, līdz šim nav izdevies panākt mieru. Tramps ir piedāvājis iespēju risināt konfliktu ar Krieviju, bet eksperti uzskata, ka šī pieeja vēl nav līdz galam skaidra.

Ekonomika: Fokusēšanās uz iekšējo izaugsmi

Iekšpolitikā Tramps turpina īstenot “Amerika pirmajā vietā” programmu, kas ietver pasākumus, lai mazinātu ASV atkarību no ārvalstīm un stiprinātu ASV ekonomiku. Viens no galvenajiem mērķiem ir veicināt iekšējo ražošanu un samazināt bezdarbu. Turklāt Tramps cenšas samazināt ASV atkarību no ārējiem resursiem un veidot jaunas tirdzniecības attiecības ar partneriem visā pasaulē.

Nākotnes prognozes: ko sagaidīt nākamajās 100 dienās?

Eksperti paredz, ka nākamajās 100 dienās Tramps turpinās īstenot ambiciozas reformas gan iekšpolitikā, gan ārpolitikā. Dr. Alans Mendoza no Henrija Džeksona biedrības drošības ideju centra norāda: “Pirmās 100 dienas ir bijušas ļoti dinamiskas, un vēl ir jāredz, kā Tramps risinās situāciju Ukrainā. Viss būs atkarīgs no tā, vai viņam izdosies panākt ilgtermiņa risinājumu, kas būtu pieņemams visām pusēm.”

Viens no lielākajiem izaicinājumiem nākamajos 100 dienās būs turpināt īstenot savu ekonomisko programmu, kas paredz ekonomikas nostiprināšanu, samazinot atkarību no ārvalstīm. Kā teica Tramps savā uzrunā: “Amerika ir pirmajā vietā, un mēs darīsim to, kas ir labākais mūsu cilvēkiem.” Šis uzsvars uz Trampa programmu liecina par to, ka Tramps turpinās meklēt veidus, kā veicināt ASV iekšējo izaugsmi un stiprināt tās ekonomiku.

Diplomātiskie izaicinājumi – Ķīna, Krievija un Ukraina

Attiecībā uz ārpolitiku, eksperti norāda, ka Trampa administrācija turpinās saskarties ar sarežģītiem izaicinājumiem. Pēc viņa agrākajiem paziņojumiem par Ķīnas tirdzniecības politiku, kā arī Krievijas un Ukrainas jautājumu, prognozes par nākotni ir dalītas. Kā norādījis bijušais NATO komandieris Hemijs de Brotons-Gordons (Hamish de Bretton-Gordon): “Tās ir bijušas ārkārtīgi intensīvas pirmās 100 dienas, un, ja viss turpināsies šādā ātrumā, nākamās 100 dienas būs vēl izaicinošākas.”

Viens no iespējamiem iznākumiem attiecībā uz Ukrainu ir tas, ka Tramps varētu mēģināt virzīt jaunas sarunas, kas ietvertu Krieviju un Ukrainu, bet tas varētu izraisīt vēl lielāku spriedzi starp ASV un Eiropas sabiedrotajiem. Kā prognozē bijušais izlūkošanas virsnieks Filips Ingrams: “Tramps turpinās meklēt iespējas samazināt atbalstu Ukrainai, taču tas notiks galvenokārt aizkulisēs. Mēs redzēsim, ka Eiropas sabiedrotie uzņemsies lielāku lomu šajā jautājumā.”

Jaunas tirdzniecības attiecības un iespējas

Arī tirdzniecības attiecības ar Ķīnu un citiem pasaules lielajiem spēlētājiem saglabāsies kā viena no galvenajām prioritātēm. Kā norāda bijušais Lielbritānijas vēstnieks Ķīnā Kerijs Brauns: “Ja ASV turpinās šādi rīkoties, Ķīna varētu uzskatīt, ka ir pienācis laiks rīkoties ar Taivānu, un, ja tas notiks, ASV būs spiesta iejaukties.”

Tomēr eksperti atzīmē, ka, ja Tramps turpinās ieguldīt līdzekļus iekšējā ekonomikā un veidos jaunas tirdzniecības attiecības ar citām valstīm, tas varētu novest pie globālās ekonomikas līdzsvara maiņas. Eksperti norāda, ka “Ķīna ir sagatavojusies spēlēt lielo spēli un varētu censties paplašināt savu ietekmi. Trampa tirdzniecības karš ļauj Ķīnas līderim Sji Dzjiņpins parādīt, ka viņš ir tas, kurš aizsargā savas tautas intereses.”