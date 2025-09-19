Trampa dēls slepus ticies ar Turcijas prezidentu; mediji atklāj tikšanās aizkulises 0
Ārvalstu mediji vēsta, ka ASV prezidenta Donalda Trampa vecākais dēls Donalds Tramps juniors varētu gatavot nozīmīgu tikšanos starp savu tēvu un Turcijas prezidentu Redžepu Tajipu Erdoganu.
Saskaņā ar “Middle East Eye” sniegto informāciju, Tramps juniors negaidītas vizītes laikā Stambulā slepeni ticies ar Erdoganu. Pirmo reizi par to publiski paziņoja Turcijas opozīcijas līderis Ozgurs Ozels, uzsverot, ka sarunas skārušas situāciju Gazā. Viņš pievērsa uzmanību arī faktam, ka oficiālajā vizītes protokolā Tramps juniors bija norādīts kā “uzņēmējs”, lai gan viņa vārds netika reklamēts.
Vēlāk Erdogana tuvākā loka avots apstiprināja tikšanās faktu, taču raksturoja to kā pieklājības vizīti. Pēc šī avota teiktā, nekādu pārrunu par Gazu vai citiem jautājumiem neesot bijis.
Lai gan Tramps juniors neieņem amatu tēva administrācijā, viņam ir ievērojama ietekme kā “Trump Organization” izpildviceprezidentam. Mediji atzīmē, ka uz šī fona Erdogans cer uz divpusēju tikšanos ar Donaldu Trampu jau nākamnedēļ Ņujorkā ANO Ģenerālās asamblejas laikā.
“Bloomberg” vēsta, ka Ankara gatavo jaunus enerģētikas līgumus ar Vašingtonu, kas paredzētu papildu sašķidrinātās gāzes apjomus no ASV. Šie soļi saskan ar Turcijas mēģinājumiem uzlabot attiecības ar Ameriku pēc ilgstoša saspīlējuma, ko izraisīja Krievijas ieroču iegāde un domstarpības par Sīriju.
Vienlaikus Erdogans turpina balansēt starp abām lielvarām: no Krievijas Turcija saņem gāzi un kopā ar “Rosatom” būvē savu pirmo atomelektrostaciju, bet ar amerikāņu uzņēmumiem “ConocoPhillips” un “Chevron” tiek risinātas sarunas par LNG piegādēm un tiek izskatīti mazo modulāro reaktoru projekti.