Trampa īpašais sūtnis Kellogs nosaka jaunu termiņu kara izbeigšanai Ukrainā. Kā paziņojumu komentē NATO ģenerālsekretārs?







ASV prezidenta Donalda Trampa administrācija pēdējo 30 dienu laikā situācijas risināšanā Ukrainā ir sasniegusi vairāk nekā iepriekšējā ASV prezidenta Džo Baidena administrācija pēdējo trīs gadu laikā, 15. februārī Minhenes drošības konferencē sacīja ASV īpašais sūtnis Ukrainā un Krievijā Kīts Kellogs.

Iepriekš Kellogs apgalvoja, ka Baltais nams varētu apturēt karu līdz 2024. gada beigām. Februāra sākumā Kellogs ziņoja, ka kara izbeigšana Ukrainā ir ASV un pasaules interesēs, un pauda pārliecību, ka miera risinājumu varētu panākt nākamo 100 dienu laikā. Taču tagad viņš noteicis jaunu termiņu.

“Prezidents Tramps amatā ir mazāk nekā 30 dienas, un mēs pēdējo 30 dienu laikā esam paveikuši vairāk nekā iepriekšējā administrācija trīs gadu laikā,” sacīja Kellogs.

Viņš skaidroja, ka specifiska lieta Trampa pieejā kara izbeigšanai ir tas, ka Tramps uz kara izbeigšanu raugās “no humānās puses”.

“Kad tika teikts, ka jādara viss, lai karu izbeigtu, prezidents Tramps uz to skatās nedaudz savādāk. Ja runājam par karu, tā ir cilvēciska dimensija. Viņš uz to raugās no cilvēcības viedokļa. Zaudējumi Ukrainas pusē trīs reize pārsniedz to, ko Amerika zaudēja Korejā un Vjetnamā kopā. Tas ir gandrīz Otrā pasaules kara līmenis,” uzsvēra Kellogs.

Vienlaikus viņš uzsvēra, ka līdz ar kara beigšanos būtu nepieciešams “nodrošināt Ukrainas suverenitāti, Ukrainas tiesību aizsardzību”.

Pēc īpašā sūtņa domām, karam Ukrainā vajadzētu beigties ātrāk nekā pēc gada: “Es publiski izmantoju 180 dienas, lai iesaistītu visas puses.”

Kellogs arī skaidroja savu lomu sarunās, norādot, ka viņš ir atbildīgs par Ukrainas un Eiropas virzieniem, savukārt īpašais sūtnis Stīvs Vitkofs ir atbildīgs par Krievijas virzienu.

“Ir svarīgi saprast, ka mums ir Ukrainas un Krievijas virziens vienlaikus. Ir iesaistīts Vitkofs, jo viņš ir atbildīgs par Krievijas virzienu. Es esmu atbildīgs par Ukrainas un Eiropas virzienu. Mēs to darām, lai paātrinātu darbu, jo jautājums ir, kad tas beigsies. Es dzīvoju pēc Trampa laika – viņš šodien jautā un rīt atkal jautās, kāpēc tas vēl nav izdarīts,” sacīja Kellogs.

Kas par noteiktajām 180 dienām sakāms NATO ģenerālsekretāram?

NATO ģenerālsekretārs Marks Rite komentējot Kīta Kelloga paziņojumu norādīja: “Es nevaru garantēt, ka tas tiks izdarīts 180 dienu laikā. Tas būtu lieliski, bet es nevaru to garantēt,” vēsta “RBC-Ukraine.”

Ģenerālsekretārs piebilda, ka nezina, kā attīstīsies sarunas, jo tās vēl nav sākušās: “Tāpēc es nespekulēšu, kādi soļi varētu tikt sperti tālāk. Un, starp citu, tas būs atkarīgs no prezidenta Zelenska un viņa komandas lēmums. Viņi noteikti būs pie sarunu galda, jo tas attiecas uz viņu valsti.”