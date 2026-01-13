Donalds Tramps
Tramps sevi pasludina par “Venecuēlas prezidenta pienākumu izpildītāju”. Reakcijas ir atbilstošas 0

16:38, 13. janvāris 2026
Donalds Tramps atkal nonācis uzmanības centrā, šoreiz ar provokatīvu ierakstu sociālajos tīklos. ASV prezidents savā platformā Truth Social publicējis viltotu Vikipēdijas lapu, kurā viņš pats sevi pasludina par “Venecuēlas prezidenta pienākumu izpildītāju”.

Attēlā redzama maketēta Vikipēdijas lapa, kas vizuāli atdarina Trampa īsto ierakstu enciklopēdijā. Ja viņa oficiālajā profilā norādīts tituls “45. un 47. Amerikas Savienoto Valstu prezidents”, tad viltotajā versijā Tramps pasniegts kā Venecuēlas “esošais” vadītājs, sākot no 2026. gada janvāra.

Ieraksts īsā laikā kļuva ārkārtīgi populārs, savācot vairāk nekā 25 000 atzīmju “Patīk” un vairāk nekā 6600 dalīšanos.

Sociālo tīklu lietotāji reaģēja ar ironiju un sašutumu. “Šim puisim tiešām patīk strīdi,” raksta kāds komentētājs, bet cits piebilda: “Vikipēdijas rediģēšanas joki vienmēr trāpa naglai uz galvas.”

Provokācija notikusi laikā, kad situācija ap Venecuēlu ir īpaši saspringta. Šomēnes ASV militārā reida laikā tika sagūstīts Venecuēlas prezidents Nikolass Maduro, kurš nogādāts Ņujorkā, lai stātos tiesas priekšā apsūdzībās par narkotiku kontrabandu. Maduro gan uzstāj, ka joprojām ir valsts likumīgais vadītājs, un savu vainu neatzīst.

Pēc notikušā Tramps preses konferencē savā rezidencē Mar-a-Lago paziņoja, ka viņš “vadīs” Venecuēlu un plāno izmantot valsts plašās naftas rezerves, pārdodot tās citām valstīm. Kopš tā laika viņš ticies ar vairāku lielāko ASV naftas kompāniju vadītājiem, lai apspriestu Venecuēlas dabas resursu pārvaldību.

Tomēr ne visi uzņēmumi izrādījuši entuziasmu. ExxonMobil izpilddirektors Darens Vudss Trampam norādījis, ka uzņēmums pašlaik Venecuēlu uzskata par investīcijām nedrošu valsti. Tramps šo atbildi kritizēja, žurnālistiem sakot, ka kompānija esot “pārāk piemīlīga”.

Tikmēr Venecuēlā par pagaidu vadītāju iecelta bijusī viceprezidente Delsija Rodrigesa. Viņa paziņojusi par gatavību sadarboties ar Trampa administrāciju un uzsvērusi vēlmi veidot “cieņpilnas attiecības” ar ASV. Tramps savukārt brīdinājis, ka Rodrigesai draudēšot “vēl sliktāks iznākums nekā Maduro”, ja viņa nepārveidos valsti atbilstoši ASV interesēm.

ASV administrācija jau paziņojusi par Venecuēlas naftas tankkuģu konfiskāciju un 30 līdz 50 miljonu barelu jēlnaftas pārdošanas pārņemšanu savā kontrolē. Tramps arī parakstījis izpildrīkojumu, kas paredz Venecuēlas naftas ieņēmumu izmantošanu tiesvedības vajadzībām, norādot, ka šo līdzekļu nekontrolēta izmantošana šajā valstī varētu apdraudēt ASV centienus nodrošināt ekonomisko un politisko stabilitāti valstī.

Venecuēlai jau iepriekš bijusi sarežģīta attiecību vēsture ar ASV – ar aktīvu konfiskāciju, ilgstošām sankcijām un gadu desmitiem ilgu politisko nestabilitāti.

