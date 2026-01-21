Tramps bija ceļā uz Pasaules Ekonomikas forumu, kad pēkšņi viņa lidmašīna veica piespiedu nosēšanos – kas atgadījies? 6
Lidmašīna “Air Force One”, ar kuru ASV prezidents Donalds Tramps kopā ar savu delegāciju devās uz Pasaules Ekonomikas forumu Davosā, drīz vien pēc pacelšanās bijusi spiesta mainīt kursu un atgriezties Vašingtonā, vēsta ārzemju mediji, atsaucoties uz Baltā nama preses sekretāres Karolīnas Levitas paziņojumu.
Kā norādīja Levita, otrdienas vakarā neilgi pēc izlidošanas apkalpe konstatējusi nelielu elektroapgādes traucējumu. Drošības apsvērumu dēļ pieņemts lēmums lidmašīnai atgriezties un nolaisties Endrūsa gaisa spēku bāzē netālu no ASV galvaspilsētas. Tur ASV prezidents Tramps un viņa komanda pārsēdušies citā lidmašīnā, lai tupinātu ceļu.
Kā vēsta pieejamā informācija, Tramps lidmašīna Endrūsa bāzē nolaidās pulksten 23.07 pēc vietējā laika (trešdien pulksten 6.07 pēc Latvijas laika), aptuveni stundu pēc pacelšanās. Notikušā dēļ paredzams, ka Donalda Trampa ierašanās Šveices Alpu pilsētā Davosā varētu aizkavēties. Tur viņam trešdienas pēcpusdienā ieplānota uzruna Pasaules Ekonomikas forumā.
Tramps vairākkārt paudis neapmierinātību ar pašreizējām “Air Force One” lidmašīnām – divām pielāgotām “Boeing 747-200B” sērijas lidmašīnām, kas kalpo kopš 1990. gada, kad ASV prezidents bija Džordžs Bušs vecākais.
Pagājušajā gadā Tramps paziņoja, ka viņa administrācija meklē alternatīvas “Boeing” pēc divu jaunu lidmašīnu piegādes aizkavēšanās.
Neskatoties uz kritiku, ASV aizsardzības ministrs Pīts Hegsets maijā pieņēma dāvanā no Kataras lidmašīnu “Boeing 747”, ko pēc pārveidojumiem izmantos kā prezidenta lidmašīnu. Simtiem miljonu dolāru vērtā dāvana ir izraisījusi daudzus konstitucionālus un ētiskus jautājumus, kā arī bažas par drošību saistībā ar ārvalsts dāvinātas lidmašīnas izmantošanu prezidenta vajadzībām.