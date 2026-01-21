foto: ZUMAPRESS.com/scanpix

Tramps bija ceļā uz Pasaules Ekonomikas forumu, kad pēkšņi viņa lidmašīna veica piespiedu nosēšanos – kas atgadījies? 6

LETA/LA.LV
7:52, 21. janvāris 2026
Ziņas Ārzemēs

Lidmašīna “Air Force One”, ar kuru ASV prezidents Donalds Tramps kopā ar savu delegāciju devās uz Pasaules Ekonomikas forumu Davosā, drīz vien pēc pacelšanās bijusi spiesta mainīt kursu un atgriezties Vašingtonā, vēsta ārzemju mediji, atsaucoties uz Baltā nama preses sekretāres Karolīnas Levitas paziņojumu.

“– 11 grādos izdzīt gados vecu cilvēku, kurš samaksājis par kafiju, ir necilvēcīgi!” Pasēdēšana kafejnīcā beidzas nepatīkami 4
“Mēs vairs nereaģēsim pēc trieciena!” Ukrainai grandiozi plāni, kā apturēt krievu dronu uzbrukumus
Kokteilis
Līderis, dziednieks vai atbalsts? Jūsu partnera dzimšanas datums atklāj, kāpēc viņš ienāca jūsu dzīvē
Lasīt citas ziņas

Kā norādīja Levita, otrdienas vakarā neilgi pēc izlidošanas apkalpe konstatējusi nelielu elektroapgādes traucējumu. Drošības apsvērumu dēļ pieņemts lēmums lidmašīnai atgriezties un nolaisties Endrūsa gaisa spēku bāzē netālu no ASV galvaspilsētas. Tur ASV prezidents Tramps un viņa komanda pārsēdušies citā lidmašīnā, lai tupinātu ceļu.

Kā vēsta pieejamā informācija, Tramps lidmašīna Endrūsa bāzē nolaidās pulksten 23.07 pēc vietējā laika (trešdien pulksten 6.07 pēc Latvijas laika), aptuveni stundu pēc pacelšanās. Notikušā dēļ paredzams, ka Donalda Trampa ierašanās Šveices Alpu pilsētā Davosā varētu aizkavēties. Tur viņam trešdienas pēcpusdienā ieplānota uzruna Pasaules Ekonomikas forumā.

CITI ŠOBRĪD LASA
Dažu dienu laikā jau otrā vilcienu avārija Spānijā: viens cilvēks gājis bojā, bet vairāki guvuši ievainojumus
Sals atkāpsies vai turpinās kost degunā? Laika prognoze trešdienai
Kaut kas tāds notiek pirmo reizi 100 gadu laikā! Kanāda simulē ASV iebrukumu, iedvesmojoties no Ukrainas kara pieredzes

Tramps vairākkārt paudis neapmierinātību ar pašreizējām “Air Force One” lidmašīnām – divām pielāgotām “Boeing 747-200B” sērijas lidmašīnām, kas kalpo kopš 1990. gada, kad ASV prezidents bija Džordžs Bušs vecākais.

Pagājušajā gadā Tramps paziņoja, ka viņa administrācija meklē alternatīvas “Boeing” pēc divu jaunu lidmašīnu piegādes aizkavēšanās.

Neskatoties uz kritiku, ASV aizsardzības ministrs Pīts Hegsets maijā pieņēma dāvanā no Kataras lidmašīnu “Boeing 747”, ko pēc pārveidojumiem izmantos kā prezidenta lidmašīnu. Simtiem miljonu dolāru vērtā dāvana ir izraisījusi daudzus konstitucionālus un ētiskus jautājumus, kā arī bažas par drošību saistībā ar ārvalsts dāvinātas lidmašīnas izmantošanu prezidenta vajadzībām.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
TV24
“Visa Eiropa šobrīd pievērsusies Grenlandei, par Ukrainu esam aizmirsuši,” Pozņaks, iespējams, atmasko Trampa slepeno plānu
TV24
Tramps to dara jau veselu gadu, bet Eiropas Savienība tikai tagad sāk to saprast…
Tramps saasināja spriedzi – NATO var sabrukt. Eiropas līderiem ir plāns kā Eiropai kļūt par militāro lielvaru
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.