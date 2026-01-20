Partiju apvienības “Apvienotais saraksts” līderis Eiropas Parlamenta (EP) vēlēšanās Reinis Pozņaks piedalās EP vēlēšanu rezultātu sagaidīšanas pasākumā Eiropas Savienības mājā.

0:19, 21. janvāris 2026
ASV prezidents Donalds Tramps vēstulē Norvēģijas premjerministram Jūnasam Gāram Stērem draudus pārņemt ASV kontrolē Grenlandi, Dānijas autonomo teritoriju, saistījis ar to, ka viņam nav piešķirta Nobela Miera prēmija, pirmdien vēsta raidsabiedrība PBS.

Vēstules autentiskumu Stēre pirmdien apstiprināja Norvēģijas laikrakstam VG.

Tramps vēstulē norādīja, ka pēc tam, kad viņš nav saņēmis balvu, vairs nejūt nepieciešamību domāt “tikai par mieru”.

“Visai Eiropa šobrīd pievērsusies Grenlandei, par Ukrainu esam aizmirsuši. Varbūt tā ieņemšana, saņemšana šobrīd ir aktualizēta, lai piespiestu Ukrainu miera plānam,” TV24 raidījumā “Preses Klubs” izsakās Reinis Pozņaks, Eiropas Parlamenta deputāts (AS), “Tviterkonvoja” aizsācējs.

“Ņemot vērā, ka jūsu valsts nolēma nepiešķirt man Nobela Miera prēmiju par to, ka esmu apturējis astoņus karus plus, es vairs nejūtos spiests domāt tikai par mieru,” klāstīja Tramps, piebilstot, ka tagad viņš var “domāt par to, kas ir labs un pareizs” ASV.

Stēre laikrakstam VG norādīja, ka šī vēstule ir “atbilde uz manu un Somijas prezidenta Aleksandra Stuba vārdā iepriekš pausto īso vēstījumu prezidentam Trampam”.

Tramps pēdējās nedēļās ir pastiprinājis savu retoriku pret Grenlandi, sakot arī, ka ASV pārņems kontroli “vienā vai citā veidā”.

Nedēļas nogalē viņš sociālajos medijos paziņoja: “Tagad ir pienācis laiks, un tas tiks izdarīts!!!”.

Rakstiskā komentārā ziņu aģentūrai AFP Stēre uzsvēra, ka Nobela Miera prēmiju nepiešķir Norvēģijas valdība.

“Esmu skaidri paskaidrojis, arī prezidentam Trampam, to, kas ir labi zināms – balvu piešķir neatkarīga Nobela komiteja,” norādīja Stēre.

Tramps bija izvērsis intensīvu kampaņu, lai iegūtu pagājušā gada Nobela Miera prēmiju par, kā viņš apgalvo, centieniem apturēt astoņus karus.

Prēmiju tomēr saņēma Venecuēlas opozīcijas līdere Marija Korina Mačado.

Venecuēlas opozicionāre veltīja balvu Trampam un pagājušajā nedēļā pasniedza ASV prezidentam savu prēmijas medaļu.

