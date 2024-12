Donalds Tramps. Foto: AP/SCANPIX

Tramps draudējis Eiropas Savienībai: ” ES jāsamazina milzīgais deficīts ar ASV, iepērkot mūsu naftu un gāzi. Pretējā gadījumā…” Ieteikt







Jaunievēlētais Amerikas Savienoto Valstu (ASV) prezidents Donalds Tramps ir brīdinājis Eiropas Savienību (ES), ka tai tiks piemēroti tirdzniecības tarifi eksportam uz ASV, ja tās dalībvalstis neiepirks vairāk amerikāņu naftas un gāzes, vēsta “The Guardian”.

Reklāma Reklāma

Tramps savā pirmajā publiskajā paziņojumā par tirdzniecību kopš viņa ievēlēšanas prezidenta amatā novembrī atkārtoti pauda bažas par gaidāmo tirdzniecības karu starp ASV un ES.

“Es teicu Eiropas Savienībai, ka tai ir jāsamazina milzīgais deficīts ar Amerikas Savienotajām Valstīm, iepērkot mūsu naftu un gāzi. Pretējā gadījumā tiks noteikti TARIFI!!!” savā ierakstā sociālajā vietnē “Truth Social” brīdinājis Tramps.

ASV valdības pētījums, ko pasūtīja Džo Baidena administrācija, atklāja, ka palielinot ASV sašķidrinātās dabasgāzes eksportu, gāzes cenas vietējiem gāzes patērētājiem varētu pieaugt līdz pat 30%.

Pētījumā, kurā analizētas ASV sašķidrinātās dabasgāzes ražošanas jaudas palielināšanas ekonomiskās, vides un citas izmaksas, konstatētas arī nopietnas sekas klimatam, ko radītu tās augstās oglekļa emisijas. Gaidāms, ka ziņojums sarežģīs Trampa priekšvēlēšanu solījumu ātri apstiprināt lielāku dabasgāzes eksportu.

Eiropas Komisijas (EK) prezidente Urzula fon der Leina pagājušajā mēnesī teikusi, ka gāzi no ASV varētu izmantot, lai aizstātu bloka atlikušo Krievijas dabasgāzes importu, jo ES cenšas izbeigt atkarību no Krievijas fosilā kurināmā: “Mēs joprojām saņemam daudz sašķidrinātās dabasgāzes no Krievijas. Un kāpēc gan to neaizstāt ar amerikāņu dabasgāzi, kas ir lētāka un samazina mūsu enerģijas cenas.”