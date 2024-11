Foto: EPA/SCANPIX/LETA Donalds Tramps.

Tramps apņēmības pilns noteikt iespaidīgus tarifus precēm no Meksikas, Kanādas un Ķīnas. Vai sekos ES valstis?







Jaunievēlētais ASV prezidents Donalds Tramps pirmdien paziņoja, ka ir iecerējis noteikt iespaidīgus muitas tarifus precēm no Meksikas, Kanādas un Ķīnas, reaģējot uz nelegālo narkotiku tirdzniecību un imigrāciju.

Tramps vairākos ierakstos savā sociālo mediju platformā “Truth Social” solīja noteikt nodevas visām precēm, kas ASV tiek ievestas no šīm valstīm.

“20.janvārī vienā no maniem daudzajiem pirmajiem izpildrīkojumiem es parakstīšu visus nepieciešamos dokumentus, lai noteiktu 25% tarifu visai produkcijai, kas ienāk ASV no Meksikas un Kanādas, un to smieklīgajām atvērtajām robežām,” rakstīja Tramps.

Citā ierakstā Tramps paziņoja, ka noteiks 10% tarifu “virs jebkādiem papildu tarifiem” visai produkcijai, kas ienāk ASV no Ķīnas, lai to sodītu par nespēju novērst fentanila kontrabandu.

Tarifi ir svarīga Trampa ekonomiskās programmas daļa. Viņa pirmo prezidentūras termiņu raksturoja agresīva un protekcionistiska tirdzniecības politika, kas bija vērsta pret Ķīnu, Meksiku, Kanādu un Eiropu.

Daudzi ekonomisti ir brīdinājuši, ka muitas tarifi kaitēs ekonomikas izaugsmei un palielinās inflāciju.

Vācija aicina ES gatavoties iespējamajiem Trampa tarifiem

Eiropas Savienībai (ES) ir jāgatavojas iespējamībai, ka jaunievēlētais ASV prezidents Donalds Tramps varētu noteikt apjomīgus muitas tarifus tās eksportam un jāsadarbojas, lai cīnītos pret šādiem pasākumiem, otrdien sacīja Vācijas vicekanclers un ekonomikas ministrs Roberts Hābeks.

Šādi Hābeks komentēja Trampa pirmdienas paziņojumu, ka viņš iecerējis noteikt iespaidīgus muitas tarifus precēm no Meksikas, Kanādas un Ķīnas.

“Mums jābūt gataviem tam, ka kaut kas līdzīgs var notikt arī ar Eiropu vai Vāciju,” uzņēmējdarības konferencē Berlīnē sacīja ministrs.

Trampa pirmdienas paziņojums norāda, ka viņa draudi jāuztver nopietni, sacīja Hābeks.

“Eiropas Savienībai (ES) uz to ir jāreaģē vienoti un jārunā kopā kā Eiropai,” uzsvēra Hābeks, piebilstot, ka Eiropas valstu līderiem jāmeklē dialogs, pirms sākt domāt par iespējamiem atbildes pasākumiem. “Jāparāda, ka beigu beigās [no tarifiem ]zaudē visi, tostarp ASV,” sacīja Hābeks.

Tramps jau agrāk ir kritizējis ES, jo tai tirdzniecībā ar ASV ir ievērojams pārpalikums. Būdams Baltā nama saimnieks iepriekšējās prezidentūras laikā, Tramps noteica tarifus ES tērauda un alumīnija eksportam, liekot blokam atbildēt ar nodevām ASV precēm.

Eiropas lielākās ekonomikas centrālās bankas vadītājs Joahims Nāgels šomēnes jau brīdināja, ka Trampa centieni palielināt muitas nodevas visam importam varētu samazināt Vācijas ekonomikas apjomu par 1%.