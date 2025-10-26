Foto: canva.com

FOTO. Kremļa īpašais pārstāvis uz sarunām ASV atvedis dīvainu dāvanu. Uz tās virsū ir Putina… 11

16:42, 26. oktobris 2025
Ziņas Ārzemēs

Krievijas diktatora īpašais pārstāvis Kirils Dmitrijevs sociālajā vietnē “Instagram” publicēja bildi, atklājot, ka uz sarunām ASV ieradies ar īpašu dāvanu – šokolādes konfektēm, uz kuru iesaiņojumiem ir Vladimira Putina citāti.

“Mēs turpinām Krievijas un ASV dialogu,” savu ierakstu komentēja Dmitrijevs, kurš, kā jau iepriekš ziņots, šobrīd atrodas ASV, lai tiktos ar Donalda Trampa administrācijas amatpersonām.

Krievijas īpašais pārstāvis “Instagram” atrādījis konfektes ar diktatora citātiem, kuras viņš atvedis uz Ameriku kā dāvanu.

Konfekšu dizainā lasāmi tādi Putina citāti kā “Krievija nepamet savējos” un “Krievijas robežas nekur nebeidzas.”

Uz konfekšu kastes ir Putina bilde ar tekstu: “Diženi vārdi no dižena cilvēka.”

Mediji publicēja arī fotogrāfijas, kurās var redzēt citus uzrakstus uz šīm konfektēm.

Ekrānuzņēmums no “X”

Pēc Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā 2022. gada februārī ASV Finanšu ministrija noteica sankcijas Dmitrijevam, raksturojot viņu kā “tuvu Putina līdzgaitnieku”.

