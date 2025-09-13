Tramps paziņo, ka ir gatavs noteikt nopietnas sankcijas pret Krieviju, taču ir divi nosacījumi, kas jāievēro visām NATO dalībvalstīm 0
ASV prezidents Donalds Tramps paziņojis par gatavību noteikti nopietnas sankcijas pret Krieviju, taču tikai tādā gadījumā, ja visas NATO dalībvalstis ievēros divus nosacījumus, vēsta Trampa ieraksts sociālajā tīklā “Truth Social”.
Tramps norādījis, ka, pirmkārt, visām NATO dalībvalstīm ir jārīkojas tāpat, ieviešot nopietnākas sankcijas pret Krieviju. Otrkārt, visām NATO dalībvalstīm ir jāpārtrauc pirkt Krievijas naftu.
“Esmu gatavs noteikt nopietnas sankcijas pret Krieviju, kad visas NATO dalībvalstis vienosies un sāks rīkoties tāpat, un, kad visas NATO dalībvalstis pārtraukt pirkt naftu no Krievijas,” raksta ASV prezidents.
Pēc viņa teiktā, dažu valstu veiktā Krievijas naftas iegāde ievērojami vājina viņa sarunu pozīcijas un ietekmi uz Krieviju,
“Jebkurā gadījumā es esmu gatavs rīkoties, kad jūs būsiet gatavi. Tikai pasakiet man, kad?” norādīja Tramps.
Viņš uzsvēra, ka NATO alianses līmenī ir jāievieš tarifi pret Ķīnu 50-100% apmērā, kas tiks pilnībā atcelti pēc Krievijas kara pret Ukrainu beigām. Viņaprāt, tas būtiski palīdzēs izbeigt šo nāvējoši absurdo karu.
“Ķīnai ir spēcīga kontrole un pat ietekme pār Krieviju, un šie spēcīgie tarifi šo ietekmi salauzīs. Šis nav Trampa karš (tas nekad nebūtu sācies, ja es būtu prezidents!), šis ir Baidena un Zelenska karš. Esmu šeit tikai, lai palīdzētu to apturēt un glābtu tūkstošiem krievu un ukraiņu dzīvību (tikai pagājušajā nedēļā zaudētas 7118 dzīvības. Neprāts!),” paziņojumā sacīja Tramps.
ASV prezidents apliecināja, ka, ja NATO rīkosies tā, kā viņš saka, tad karš drīz beigsies un visas šīs dzīvības tiks glābtas: “Ja nē, jūs vienkārši tērējat manu laiku, kā arī Amerikas Savienoto Valstu laiku, enerģiju un naudu. Paldies par jūsu uzmanību šim jautājumam!”