Donalds Tramps
Donalds Tramps
Foto. Scanpix/ JOE RAEDLE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Tramps paziņo, ka ir gatavs noteikt nopietnas sankcijas pret Krieviju, taču ir divi nosacījumi, kas jāievēro visām NATO dalībvalstīm 0

LA.LV
15:34, 13. septembris 2025
Ziņas Ārzemēs

ASV prezidents Donalds Tramps paziņojis par gatavību noteikti nopietnas sankcijas pret Krieviju, taču tikai tādā gadījumā, ja visas NATO dalībvalstis ievēros divus nosacījumus, vēsta Trampa ieraksts sociālajā tīklā “Truth Social”.

Reklāma
Reklāma
Kokteilis
Vērsis – pikants čili, Jaunava – sulīgs steiks: lūk, kāda veida ēdiens tu esi saskaņā ar savu zodiaka zīmi
“Zapad ir tikai ģenerālmēģinājums…” bijušais Ukrainas armijas brīvprātīgais karavīrs brīdina par Krievijas iespējamiem plāniem attiecībā uz Baltijas valstīm
No bērnudārza pazūd gadu vecs bērns: darbinieki to atklāja tikai tad, kad zēna māte ieradās viņam pakaļ
Lasīt citas ziņas

Tramps norādījis, ka, pirmkārt, visām NATO dalībvalstīm ir jārīkojas tāpat, ieviešot nopietnākas sankcijas pret Krieviju. Otrkārt, visām NATO dalībvalstīm ir jāpārtrauc pirkt Krievijas naftu.

“Esmu gatavs noteikt nopietnas sankcijas pret Krieviju, kad visas NATO dalībvalstis vienosies un sāks rīkoties tāpat, un, kad visas NATO dalībvalstis pārtraukt pirkt naftu no Krievijas,” raksta ASV prezidents.

CITI ŠOBRĪD LASA
“Mēs sekojām tam līdz brīdim, kad tas…” Krievu drons ielidojis Rumānijas gaisa telpā
“Pietiek, glābiet mūsu bērnus!” Londonā notiek vērienīga imigrācijas pretinieku demonstrācija
Polijā, Krievijas bezpilota lidaparātu draudu dēļ, uz laiku apturēta lidostas darbība un pacelti iznīcinātāji

Pēc viņa teiktā, dažu valstu veiktā Krievijas naftas iegāde ievērojami vājina viņa sarunu pozīcijas un ietekmi uz Krieviju,

“Jebkurā gadījumā es esmu gatavs rīkoties, kad jūs būsiet gatavi. Tikai pasakiet man, kad?” norādīja Tramps.

Viņš uzsvēra, ka NATO alianses līmenī ir jāievieš tarifi pret Ķīnu 50-100% apmērā, kas tiks pilnībā atcelti pēc Krievijas kara pret Ukrainu beigām. Viņaprāt, tas būtiski palīdzēs izbeigt šo nāvējoši absurdo karu.

“Ķīnai ir spēcīga kontrole un pat ietekme pār Krieviju, un šie spēcīgie tarifi šo ietekmi salauzīs. Šis nav Trampa karš (tas nekad nebūtu sācies, ja es būtu prezidents!), šis ir Baidena un Zelenska karš. Esmu šeit tikai, lai palīdzētu to apturēt un glābtu tūkstošiem krievu un ukraiņu dzīvību (tikai pagājušajā nedēļā zaudētas 7118 dzīvības. Neprāts!),” paziņojumā sacīja Tramps.

ASV prezidents apliecināja, ka, ja NATO rīkosies tā, kā viņš saka, tad karš drīz beigsies un visas šīs dzīvības tiks glābtas: “Ja nē, jūs vienkārši tērējat manu laiku, kā arī Amerikas Savienoto Valstu laiku, enerģiju un naudu. Paldies par jūsu uzmanību šim jautājumam!”

Foto: Sociālā tīkla “Truth social” ekrānuzņēmums
Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Kļuvis skaidrs, kad un kur Tramps ar Putinu varētu atkal tikties
Čārlija Kērka šāvējs ir aizturēts – viņu nodevis tuvs cilvēks
TV24
Vai tiesa, ka ASV varētu samazināt drošības palīdzību Eiropas valstīm pie Krievijas robežas?
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.