Kāpēc ķiploki ir labi zobiem un smaganām: ko zinātnieki ir pierādījuši 0
Dažos gadījumos baktērijas ir tas, kas visvairāk izraisa zobu bojāšanos, jo tās provocē kariesa attīstību. Zinātnieki nu ir noskaidrojuši, kā ķiploki ietekmē mutes dobumu, un analizēja datus no pētījumiem, kuros salīdzināja mutes skalojamā līdzekļa iedarbību ar hlorheksidīnu (vienu no efektīvākajiem antiseptiskajiem līdzekļiem) un ķiploku ekstraktu.
Pētnieki atklāja, ka, lietojot mutes skalošanas līdzekli, kas satur ķiploku ekstraktu, ievērojami samazinājās baktēriju skaits mutē. Vielai piemīt pretmikrobu īpašības, pateicoties alicīnam, savienojumam, kas veidojas, sasmalcinot dārzeni.
Pēc zinātnieku domām, ka šis dabīgais līdzeklis varētu būt alternatīva hlorheksidīna mutes skalošanas līdzekļiem. Kā atklājuši pētnieki, ķiploki zobiem un smaganām ir labvēlīgi.
Taču šādas tādas blakusparādības var ierobežot dabīgā mutes skalošanas līdzekļa lietošanu, proti, nepatīkama garša, smarža un elpa.
Tā kā ekstrakts var samazināt baktēriju skaitu mutē, ķiploki teorētiski varētu būt noderīgi gingivīta gadījumā. Zinātnieki tomēr uzsvēra, ka lielākā daļa pētījumu par šā dārzeņa devumu mutes dobumam ir veikti laboratorijas apstākļos, izmantojot dažādas metodes, tāpēc ir nepieciešami pētījumi, lai apstiprinātu tā efektivitāti zobārstniecības praksē.
Indijā šā dārzeņa ekstraktu izmantoja neliela zobārstniecības studentu kontroles grupa. Zinātnieki atklāja, ka ķiploku mutes skalošanas līdzeklis var efektīvi novērst kariesu. Pētījuma dalībniekiem tika ieteikts to lietot 10 mililitru devā vienu reizi dienā 7 dienas pēc pēdējās ēdienreizes.
8. dienā zinātnieki pārbaudīja baktēriju saturu studentu siekalās un atklāja, ka baktēriju, kas izraisa kariesa parādīšanos, bija mazāk nekā pētījuma pirmajā dienā.
Nigērijas zinātnieku veiktais pētījums savukārt liecina, ka ķiploka daiviņas ir efektīvs līdzeklis zobu sāpju mazināšanai, jo šis dārzenis satur ne tikai alicīnu, bet arī flavonoīdus (labvēlīgas fitoķīmiskās vielas), kuriem cita starpā piemīt pretsāpju un pretiekaisuma īpašības.
Ķiploks, kura labvēlīgā ietekme uz zobiem ir apstiprināta pētījumos, tautas medicīnā tiek izmantots kā pretsāpju līdzeklis. To smalki sarīvē, ievieto marlē un pēc tam pieliek pie sāpošā zoba smaganām. Šī tautas metode nevar novērst sāpju cēloni, piemēram, kariesu, bet vienalga nepieciešams konsultēties ar ārstu.