Dzeltenais brīdinājums! Naktī turpināsies ievērojama snigšana 0
Otrdienas vakarā un gaidāmajā naktī daudzviet turpinās snigt, aģentūru LETA informēja Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrā.
Vietām austrumu daļā sniega sega palielināsies par pieciem līdz septiņiem centimetriem. Nokrišņi mitēsies nakts otrajā pusē.
Saistībā ar snigšanu centrs izsludinājis dzelteno brīdinājumu, kas būs spēkā līdz plkst. 3.
Ūdenstilpēs turpinās veidoties un nostiprināties ledus. Daugavā pie Jersikas šodien turpināsies straujš ūdenslīmeņa kāpums, jo lejpus novērojumu stacijai veidojas sablīvējums.
❗️Uz ledus atrasties ir bīstami!
— Meteo.lv (@LVGMC_Meteo) January 6, 2026