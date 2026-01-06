Foto: AFP/Scanpix/LETA

LETA
20:35, 6. janvāris 2026
Otrdienas vakarā un gaidāmajā naktī daudzviet turpinās snigt, aģentūru LETA informēja Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrā.

Vietām austrumu daļā sniega sega palielināsies par pieciem līdz septiņiem centimetriem. Nokrišņi mitēsies nakts otrajā pusē.

Saistībā ar snigšanu centrs izsludinājis dzelteno brīdinājumu, kas būs spēkā līdz plkst. 3.

