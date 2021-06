Vakcinācijas process lielākajās Latvijas pilsētās

Trīs Rīgas tirdzniecības centros atvērs vakcinācijas punktus







Šodien trīs Rīgas tirdzniecības centros – “Galleria Riga”, “Galerija Centrs” un “Domina Shopping” – tiks atvērti vakcinācijas pret Covid-19 punkti, žurnālistiem pastāstīja Nacionālā veselības dienesta Vakcinācijas projekta nodaļas vadītāja Eva Juhņēviča.

Kā informēja Veselības ministrija, šodien plkst.10 “Galerijā Centrs” notiks simboliska vakcinācijas punktu atklāšana lielveikalos. Pasākumā piedalīsies veselības ministrs Daniels Pavļuts (AP), “VC4” medicīnas māsa Ina Ozoliņa, kura vakcinācijas procesā piedalās no pirmās dienas, veikusi vakcināciju gan masu centros, gan mājas vizītes pie gulošajiem pacientiem, un “Galerija Centrs” vadītāja Iveta Priedīte.

Savukārt sestdien, 19.jūnijā, tiks sākta izbraukuma vakcinācija gadatirgos visā Latvijā. Vakcinācija gadatirgos notiks bez iepriekšējā pieraksta, tās organizēšanā iesaistīsies gan pašvaldības, gan vakcinācijas pakalpojumu sniedzēji, gan Nacionālie bruņotie spēki (NBS).

Piektdien Aizkrauklē pie “IGA” centra būs iespēja vakcinēties no plkst.7 līdz plkst.15, Gulbenē, Ābeļu ielā 2, – no plkst.9 līdz plkst.15, pie Talsu tautas nama – no plkst.10 līdz plkst.17, savukārt Vecumniekos vakcinācija būs pieejama pie Vecumnieku tautas nama 20.jūnijā no plkst.9 līdz plkst.14. Gadatirgos tiks vakcinēts ar “Janssen” vakcīnu.

Vēlāk, 21.jūnijā, darboties sāks vēl trīs vakcinācijas punkti citos tirdzniecības centros, tostarp divi lielveikali Rīgā – “Alfa”, “Akropole” un Liepājā – “XL Sala”. Savukārt 28.jūnijā vakcinācijas punkts tiks atvērts tirdzniecības centrā – “Riga Plaza”.

Paralēli vēl procesā ir vakcinācijas punktu izveide virknē citu lielveikalu, tostarp “Origo”, “Olimpia”, “SĀGA”, “Sky&More”, “Mols”, “Ozols”, kā arī reģionu tirdzniecības centros – “Korso” Jūrmalā un “Ditton nams” Daugavpilī.

Vakcinācijas kārtība tirdzniecības centru punktos būs tāda pati kā lielajos vakcinācijas centros – cilvēkam būs jāierodas ar personu apliecinošu dokumentu, kopā ar ārstniecības personu jāaizpilda anketa par veselības stāvokli un jāparaksta vakcinācijas veidlapa. Pēc tam cilvēks tiks informēts par sagaidāmajām blakusreakcijām, saņems savu vakcīnu un pakalpojuma sniedzējs reģistrēts vakcinācijas faktu e-veselībā. Pēc vakcinācijas arī paredzēts, ka persona varēs uz vietas mediķu klātbūtnē uzgaidīt 15 minūtes, lai pārliecinātos, ka vakcinētajam nav nekādu alerģisku reakciju.

Kā vēstīts, lai veicinātu efektīvu resursu izmantošanu, plānots aizstāt abus Nacionālā mēroga vakcinācijas centrus – “ATTA” centru un Ķīpsalas halli – ar plašu vakcinācijas tīklu visā Latvijas teritorijā ar vismaz 25 jauniem vakcinācijas punktiem, liecina uz otrdienas valdības sēdi sagatavotais Veselības ministrijas (VM) informatīvais ziņojums.

Kā skaidrots ziņojumā, abus Nacionālā mēroga vakcinācijas centrus būtu lietderīgi aizvērt ne vēlāk kā ar 31.jūlijā, to vietā izveidojot plašu vakcinācijas tīklu ar vismaz 25 jauniem vakcinācijas punktiem. Astoņi no tiem būtu Rīgā, pa diviem – Liepājā un Daugavpilī, kā arī pa vienam Valmierā, Siguldā, Ventspilī, Kuldīgā, Jēkabpilī, Rēzeknē, Jūrmalā, Preiļos, Bauskā, u.c.

Katrā no punktiem plānots nodrošinot vismaz vienu ārstniecības personu brigādi, kas dienā var apkalpot vidēji 300 personas, līdz ar to, kopējā vakcinācijas jauda nedēļā 25 jaunos vakcinācijas punktos varētu veidot līdz 7500 vakcinācijām nedēļā.

Tāpat VM vērtējumā būtu nepieciešams punktus izveidot pilsētu un novadu tirgos, dažādos publiskajos pasākumos, organizējot izbraukuma vakcinācijas ar pārvietojamajām teltīm, gadatirgos, koncertos un citos publiskajos pasākumos, kā arī citās publiskajās ēkās un telpās.

Šobrīd jau ir saņemti desmit Rīgā esošo tirdzniecības centru piedāvājumi izmantot tirdzniecības centros esošās teritorijas un nodrošināt vakcinācijas punktu izveidi uz laiku līdz šī gada 31.decembrim.